華埠圖書館 4月21日講「西洋菜」故事

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，將於4月21日下午4時至4時30分舉行。（主辦單位提供）

華美博物館 與華埠圖書館 合辦的4月份第二期《兒童故事時間》，將於4月21日（星期四）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）以視訊方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將講述亞裔作者Andrea Wang撰寫的故事：「西洋菜」 (Watercress) 。

故事從一位年輕女孩與家人在俄亥俄州路邊採集西洋菜開始。剛開始時，她感到十分尷尬。她不明白為甚麼她的家人不去雜貨店購買食物？但當她的母親分享家人在中國生活時的故事，女孩學會了欣賞他們覓取新鮮食物的途徑。Andrea Wang 闡述一個感人的自傳故事，表達了一個移民孩子發現能與家族聯繫起來的故事。

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

作者Andrea Wang 是一位著名的兒童圖書故事作家。她的作品《西洋菜》榮獲凱迪克獎、紐伯瑞榮譽、美國亞太裔文學獎、新英格蘭圖書獎及波士頓環球號角圖書榮譽。她的其他作品《美蘭的多重意義》、《魔法拉麵》與《年妖》也獲得了各種獎項與星級評價。她的作品探索文化、思維發展、個人認同。

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