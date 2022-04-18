20年來最大增幅 南加超市員工加薪19%至31%

南加州超市員工獲加薪19%至31%，這是20年來最大幅度的加薪。(ABC)

南加州 超市員工獲得了豐厚的新合約，獲加薪19%至31%。你的老闆幫你加薪了嗎？

聯合食品與商業員工工會（United Food and Commercial Workers Local 770，UFCW），14日與南加 州最大的食品連鎖商Kroger簽訂新合約，在新冠肺炎疫情衝擊、工資停滯與飆漲的通膨壓力下，零售店員工獲得雙位數，這是20年來最大的增幅，大幅超過資方當初提議的2.5倍。

這項為期三年的合同，獲得87%壓倒性批准。兩周前，當地工會代表從聖地牙哥到聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）540家Ralphs、Albertsons、Vons和Pavillions零售超市4萬7000多名員工進行罷工 授權投票。

●兼職每周工作上限 增至28小時

經過四個月討價還價，這四家超市的母公司Kroger同意將大多數工人每小時薪資水平提高19%至31%，兼職員工（約占零售超市勞工七成）每周工作上限28小時，高於先前的24小時。

工會秘書兼財務主管芬恩（Kathy Finn）說，「這些企業怕罷工，而我們的成員比過去更團結。」Ralphs說，公司對協議感到高興。Albertsons稱此合約「公平公正」。

在加州和全國，疫情導致勞力短缺，員工招募難，工人高薪也不工作，年長的員工擔心疫情紛紛退休。

零售諮詢公司Strategic Resource Group總經理福克金（Burt Flickinger）說，這是20年來員工與公司最佳合約，「我們面臨二戰以來最嚴重的人力短缺，更高的工資與福利，是對生產力的投資。」

他說，這25年以來，南加州零售業工會會員比例從90%下降至25%。

今年1月，這些公司曾提議三年內，替包括收銀員在內，收入最高的資深員工加薪每小時1.8元，最終同意每小時增加4.25元，使他們工資達每小時26.75元。其他包括低薪熟食區勞工和貨架店員，三年內將獲得每小時5.25元加薪，每小時工資達22.27元。裝袋員和文員助手，則獲得每小時95分加薪，每小時工資16.34元。

本月早些時候，擁有1萬5000名南加州員工的連鎖超市Stater Bros.，其UFCW成員三年內，收銀員、文員與切肉師獲得每小時4.5元巨幅增長，大部分員工也獲得每周28小時最低工作時數保障。

該合同立即生效，覆蓋約540家店。之前的三年合同於3月6日到期，原來若未能與雇主達成協議，工人們已投票授權罷工。2019 年，Ralphs、Vons、Pavilions 和 Albertsons 的員工投票批准罷工，但最終在沒有罷工的情況下達成合同。2003-04年的罷工，使近7萬名南加州雜貨店工人，在抗議線上待了四個多月。

經濟圓桌會會議（Economic Roundtable）報告稱 ，自1990年以來，南加州Kroger工人工資急速下降，當時收入最高的食品店員時薪為13.65元，隨著公司將更多員工轉為兼職，薪酬下降情況惡化。

●薪水追不上通膨 買房難

但部分員工，如42歲的Jay D. Willey投票反對該合同，主要是擔心，這將使通膨持續下去。「即使我們多出每小時五元薪資，也無法趕上過去20年的通膨曲線」，要想在這裡買房子根本不可能。

這場疫情加劇這些勞工的憤怒，他們被認為疫情中「不可少」的一員，但公司並未能及時提供防護設備，且提供的危險津貼，也將在兩個月後到期。

在聖彼渚Ralphs工作的單身母親曼寧（Ashley Manning）支持該合約，「我們冒著生命危險，替這家公司賺取數十億元，我們應該得到更多。」她說，有了三年每小時額外5.25元，她將能支付帳單、更高的油價，送女兒去課後班。