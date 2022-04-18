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洛城新語／加州加薪潮與行業大洗牌

洛城新語

上周南加州最開心的職場員工，莫過於4萬7000名Ralphs, Albertsons, Vons 與Pavilions的超市員工，他們獲得19%至31%加薪，這是超市員工20年加薪幅度最大的一次。

超市員工在兩年多疫情期間，站在第一線服務大眾，冒著染疫風險，讓大家都能買到生活用品，確實勞苦功高。但那些同樣站在第一線的各行業員工，誰又不辛苦呢？

代表超市員工的工會與超市管理團隊皆沒有解釋，雙方在歷經四個月艱苦談判後是如何達成協議，尤其資方最後同意的加薪幅度，是他們原先開出條件的2.5倍，但雙方都表示對新合約的內容很滿意。

自今年初開始的通貨膨脹、利率調升、油價飆漲、原物料短缺，以及最近爆的俄烏戰爭，都是原因之一，更重要的是，加州與全美的各行業缺工危機越來越嚴重，而超市是非常依賴人力的第一線服務業，找不到足夠的員工，等於企業經營出現重大困境。

四個月勞資談判開始前，上述因素都還不明顯，但如今各項不利因素預料持續發酵，再拖下去夜長夢多，因此快刀軟亂麻，先穩住自家超市的員工人數再說。因此，與其說老闆體恤超市員工辛勞，不如說是資方認清當前市場態勢下的明快決定。

超市員工大幅加薪具有指標性作用，將對類似性質服務業產生蝴蝶效應。超市勢必吸引勞工市場的人力走向，必須提供有競爭力的待遇，才能新聘足夠的員工或留住原有員工，加薪是必然趨勢。

此外，大家心知肚明的公開秘密是，這四年來，非法入境打工的人逐漸減少，再加上疫情肆虐，「便宜的勞工」基本上已經非常少，這對人力密集導向的行業是不小打擊。

但是，加薪總有個限度，不可能無限加下去，而且每個公司的經營方式與利基不盡相同，實在加不了薪的行業和公司，在找不到人的情況下，將會面臨業內大洗牌。對他們而言，危機不見得是轉機，而是更大的危機。例如，已宣布計畫賣掉亞凱迪亞市西野購物廣場的業主。

目前加州的法定每小時最低基本工資是15元，洛杉磯縣將自7月1日起上調至16.04元，每個公司都受到基本工資不斷上揚的壓力，而員工面對飆漲的物價、油價、房租更是痛苦不堪。民生用品的價格起起落落，但基本工資是一旦加上去就回不來的。

同樣面對飆漲的物價、油價、房租壓力，原先在疫情期間失業，或不想工作的人，以及靠固定退休金生活的人，經濟負擔會越來越重。最壞的情況是，付不出房租、開不起車的人，吃不飽飯的人越來越多，形成新一批「半下流社會」的成員。

超市員工獲得大幅加薪固然是好事，但對於很多其它行業的雇主和員工，或許更像敲響了警鐘。未來如何發展，且靜觀後效。

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