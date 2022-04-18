海外青年文化大使協會培訓班 招生

2022年海外青年文化大使協會(FASCA)實施計畫，自4月1日起至4月30日止，採網路報名。參加過海外青年志工培訓的學員均可報名參加。

上述計畫在美國各地區辦理，以密集方式培訓，每月以僑務工作實務、公眾外交、僑社經營及台灣文化介紹等課程為核心，聚焦於在地培訓及僑社服務活動。

洛杉磯 地區講員及導師均由各專業領域的講師及社區領袖擔任，學員藉由理論學習、實際操作、實地參訪及愛心服務等活動，研習領導統御及團隊合作，塑造青年品德和人格，協同規劃未來發展方向，增進對台灣之瞭解並拓展國際視野，以協助推展外交及僑務工作。

中華民國 僑務委員會自2011年起辦理海外青年志工培訓，學員經培訓結業後，即可參與該計畫所提供之多元學習及服務機會，凡培訓班結業並持續參與該計畫」，至2023年8月底服務時數累積超過100小時的學員，僑教中心可代為聯繫申請「美國總統志工服務獎」（The President's Volunteer Service Award），讓學員申請大學入學時取得競爭優勢。

本培訓班訂6月25日(週六)及26日連續兩天自上午10時至下午4時在洛僑中心舉行，報名自4月1日起至4月30日止，採網路報名，報名網址為https://fascala.weebly.com/ (點選首頁報名表連結: https://forms.gle/GJiTxiCnQy1dwzcF6)；相關詳情請洽洛僑中心，電話: 626-443-9999。