響應群眾募款 1500人慈濟園區健走

位在聖迪瑪斯的縣立公園，4月16日共計逾1500人參加「慈悲行動力：2022慈濟健走」活動。。（慈濟提供）

位於洛杉磯縣聖迪瑪斯市（San Dimas, CA）核桃 溪社區公園內的慈濟美國總會園區，4月16日一大早，就有來自四面八方的車開入，共計逾1500人參加「慈悲行動力：2022慈濟健走」活動。

五公里健康步行活動，首次採行參與者可在慈濟健走網站上建立團體和個人「群眾募款」（crowdfunding）的網頁模式，讓更多人投入這場愛的盛會，募款將用來推動美國慈濟的醫療和教育項目。

健走者中，有健步如飛充滿活力的年長者團體，有全家十多人的西語家庭，有扶著家中剛學步幼童的年輕爸媽，有抱著家中寵物狗的愛心飼主，還有到西來大學留學的中國天台寺法師等。眾人穿梭在園區內果香四溢的生態園區，或行走在周邊公園鬱鬱蔥蔥的健走步道 ，在園區好望角遠眺時可對著許願池禮佛，登上停駐場內的大愛醫療巡迴車了解醫療義診模式，教育展攤親子們則忙著投入各項手工藝活動。

慈濟美國總會也在這一天，為園區的「惜福屋」舉辦開幕典禮。這是志工從社區蒐集來的二手衣物和家居用品中，挑選全新或八、九成新的物資，依照商店模式分門別類展示在惜福屋，免費開放給社區有需要的家庭，或遭遇緊急事件失去所有生活用品的家庭，能在此像購物般輕鬆地挑選所需物資，拎著購物袋歡喜返家重新出發。

「在疫情發生兩年後的復活節前夕，我們很高興見到老朋友、新朋友和曾失聯的朋友，來到我們被大自然環繞的園區，參與這場跨宗教、多元族裔融合的團圓聚會。」慈濟美國總會執行長曾慈慧說道：「我們希望大家在這次健走中，從參觀惜福屋、生態園區、慈濟的介紹展示中，進一步認識慈濟的使命，並體認到佛教尊重生命、茹素護生的理念。」

首度來到慈濟園區的民眾克里斯·林（Chris Lin）說，「我對慈濟的了解，就是它有一個醫療的專車，會到各地去巡迴、去義診。我覺得這個行動非常好、非常的棒，我很支持。」另一位健走民眾笑著說：「慈濟在兒童教育部 分，做得和醫療義診一樣很棒」。喬杜普（Duplexe Tchoffo）在園區健走一圈後說，「我看到很多展示圖片，是慈濟人在全世界所做的，還有大愛眼科醫療巡迴車提供免費醫療義診服務，我看到了慈濟做了許多很棒且令人印象深刻的事。」

這是慈濟美國總會首度在園區舉辦大型健走活動，錯過這次活動的朋友，可參閱 https://donate.tzuchi.us/zh/cause/walkathon；更多慈濟美國資訊： tzuchi.us/zh；網路捐款：donate.tzuchi.us/zh。