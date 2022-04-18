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疫後職缺增 畢業季謀職仍難 百人搶一個初階工作

記者秦祖意╱洛杉磯報導
就業市場現在面臨人才短缺，但畢業生找工作還是處處碰壁。
就業市場現在面臨人才短缺，但畢業生找工作還是處處碰壁。

美國勞工部數據顯示，就業市場近期機會持續增多。2022年2月新增非農業工作崗位67.8萬。更多人開始進入了勞動市場，使美國整體失業率從4%降至3.8%。隨著大學畢業季即將來臨，學子們摩拳擦掌找工作，然而現實並不如意，就業申請多處碰壁。

疫情後就業機會增，但名校畢業生找工作還是難。(Gettyimages)
疫情後就業機會增，但名校畢業生找工作還是難。(Gettyimages)

坊間和政府都在說很多工作職位缺人，然而，已經畢業一個月的UCSB經濟系學生Lily受訪時卻說，自身的經驗讓她無法對等工找人的就業市場感同身受。過去一個月她積極尋找全職工作，並從身邊的許多人身上拿到了內推。但事與願違，目前還是沒有被任何公司錄用。

Lily說雖然就業機會開始增多，但競爭還是很激烈，所以要得到全職機會還是比想像中困難。她也說，找不到工作的原因之一，可能是大學專業和企業用人的條件不符。科系專業都太微觀和學術性，很難適用於職場。很多公司找人，都希望應徵者有一定寫編碼程序的基礎，但是大學很多科系課程都沒有提供學習編碼程序的資源，所以很多學生專業不對口。為了增強自己的競爭力，她打算準備申請研究所。

在南加大（USC）念遊戲軟體工程的研究生Tony說，雖然軟件工程師的就業機會比一般工作多，得到入門級（entry level）工作機會還是相對比較難。因為現在剛畢業的電腦專業的學生增多，所以入門級需求就變得相對飽和。他還說，100個人競爭一個入門級工作機會的現象已經不新奇。

軟體工程的工作申請季會從每年的8月份開始持續到第二年6月，但多數職位在秋季就會很快被填滿。本來應該春季畢業的Tony，現在採用的就業策略是延畢。因為這樣才可以利用學生的身份得到更多實習機會，並從中得到全職錄用。他說，目前的他對薪資沒有很高的要求，因為得到一份工作機會和經驗，現階段比賺錢來得重要。只要可以得到第一份工作，接下來的工作就會更好找，薪資也可以按步就班提高。

在積極尋找工作的USC傳媒研究生Lina說，她已經申請了差不多30個工作，但目前還沒得到任何一家公司的面試通知。她覺得工作申請的回復率都很低，很多公司只要不想錄用就不會給應聘者任何回應。她也推測求職道路還是很艱難，可能是因為疫情開始好轉，許多人想重返職場，使求職競爭變得更加激烈。

另一名傳媒研究生Sim則說，自己已經提交了許多大公司如Zoom、Disney 和 Spotify的工作申請，但有可能是因為自己之前的工作經驗都來自傳統媒體，導致自己的簡歷和經驗並不具優勢。 他現在只收到快速消費品相關公司的面試通知。他目前申請的工作機會都是實習性質，因為他還沒考慮好具體要往哪個方向發展，所以想在決定找全職工作前嘗試更多不同領域。

就業市場現在面臨人才短缺，但畢業生找工作還是處處碰壁。
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就業 面試 勞工部

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