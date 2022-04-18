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連3年乾旱 莫諾湖水位低影響生態、供水 洛城需開發水源

編譯組／綜合報導
莫諾湖水位關係到生態環境。。(monolake.org）
莫諾湖水位關係到生態環境。。(monolake.org）

由於連續三年乾旱，內華達山脈東部的小溪不斷縮小，洛杉磯都會區重要的水源之一莫諾湖（Mono Lake），4月1日已略低於海拔6830呎山區高的水位，以致洛杉磯今年可從區域溪流分流的水量減少72%，讓今年的供水危機再添陰影。

洛杉磯時報報導，為此，洛杉磯市水電局（DWP）將新的年供水量，從足以供應19萬2000居民的1萬6000畝呎，減少到供應5萬4000居民提供服務的4500畝呎，也不得不找其他方式開發水資，包括增加本地供水量，減少對進口水的依賴。

上一次莫諾湖跌破同樣水位，是2015年至2017年，加州面臨嚴重乾旱最後幾年。

莫諾湖是一個高鹽度的高沙漠湖，以高聳、崎嶇的凝灰岩地層聞名。加州水資源控制委員會（State Water Resources Control Board）1994年對改道進行限制，以解決環保主義者與遠在南邊350哩洛市間的衝突。

自那時後，DWP說，從莫諾盆地引水量減少80% ，並對水出口採取「以環境為重點」方式，包括投資修復計畫等。

然致力環保生態系統的非營利組織，莫諾湖委員會執行董事麥奎爾金（Geoffrey McQuilkin）說，洛杉磯在節約用水，和替其大約400萬納稅人開發可持續供水上取得顯著進展，但該市尚未修復過去數十年，莫諾湖過度調水造成的損害。

洛杉磯水電局經理佩雷茲（Adam Perez）說，該部門正履行其許可協議規定的義務，保護莫諾湖與其支流的環境健康。該部門負責監測溪流和溪流底部沉積物，追蹤支持鳥類生活的魚種和水源等，盡力平衡大城市的要求。

該地區現有的基礎設施，可使用來自幾條溪流的水，包括Lee Vining溪、Walker溪、Parker溪和Rush溪等。佩雷茲說，目前僅從Rush和Lee Vining溪分流水。

DWP說，近30年，東部山脈水文更加極端化，乾旱時間更長，去年極度炎熱和乾燥的一年中，湖面蒸發約15萬畝呎的水。

1994年，加州水務局制定將莫諾湖水位恢復到6392呎目標，比當前水位高出約12呎，以保護生態系統等。當時DWP根據模型估計，達到這一水平最長時間將是38年，即2032年。如今包括氣候變化影響在內的模型表明，達到上述水平需更長時間。

莫諾湖水位自四月初起已下降。(monolake.org）
莫諾湖水位自四月初起已下降。(monolake.org）

對此，洛杉磯水電局計畫在Rush溪上的Grant 湖（Grant Lake Reservior）溢洪道上啟動一項耗資5000萬元計畫，據稱這將增加雨季溪流流量。

佩雷茲說，目前市府官員已制定減少洛杉磯對進口供水的依賴，並擴大當地供水目標，包括回收更多廢水、集中更多雨水與淨化受污染的地下水，但本地供水不能完全替代進口水。

該市也會從科羅拉多河和加州供水計畫中獲得水資源，但科羅拉多河水位也嚴重下降，水庫持續減少。

「如今加州和整個西部，都需找出都能保護與可能的保存水資源方式」，佩雷茲說。

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