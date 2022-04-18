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PCC理事之爭 4華人搶三席

記者丁曙楊青／亞凱迪亞報導
PCC第五選區理事伍麗娥競選連任。（取材自臉書）
PCC第五選區理事伍麗娥競選連任。（取材自臉書）

加州6月7日選舉臨近，巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）理事會有四席換屆選舉，PCC理事會（Board of Trustee）畫為七個小選區，今年單數換屆，有四位華人投入選戰，其中第一區無人挑戰，現任華裔理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）自動連任；第五區現任理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇新人鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰；第七區華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰現任理事Anthony Fellow；此外，第三區是兩位洋人競爭。

PCC第一選區理事陳藝婷自動連任。（取材自臉書）
PCC第一選區理事陳藝婷自動連任。（取材自臉書）

伍麗娥尋求第三個任期，她說在前兩個任期推展雙重註冊（Dual enrollment），能幫助高中生提前選修大學課程拿學分，因為PCC課程成本更經濟，她的任務還沒有完成，要繼續幫助更多學生升大學做準備，減少取得高等學位的時間和成本。伍麗娥的第一和第二個任期均為同額選舉，不戰而勝，未料尋求第三任時遭遇挑戰，而且也是華人女性，伍麗娥得到國會議員趙美心的背書。

PCC第五選區理事候選人鄺一正。（取材自競選網站）
PCC第五選區理事候選人鄺一正。（取材自競選網站）

鄺一正法學院畢業後，在洛杉磯執業20多年，代表公共部門和私營企業處理勞工和就業、學生問題、運營訴訟等。鄺一正表示，之所以競選PCC理事，是因爲不忍看到這所深受華洋學生喜愛的社區學院每況愈下，包括因員工評估偏差、行政職位空缺，對員工專業發展投入不足等，導致學校遭到投訴和訴訟，學校管理政治化、為獲得國家知名度而忽視解決學校品質和實際問題等等。

巴沙迪那學院是本地學生接受高等教育的主要門戶，但現在不能讓冷漠、功能障礙或管理不善，來阻止學生取得成功，這就是她出來競選PCC理事會的原因。鄺一正也得到前加州參議員劉璿卿的支持。

PCC第七區現任理事Anthony R. Fellow博士於2009年當選，迄今已在位13年之久，主要代表亞凱迪亞市，今年他又尋求第四任。他已獲得PCC理事伍麗娥、亞凱迪亞副市長鄭博仁的背書。該地區的人口結構已發生很大變化，從傳統的白人城市演變為華人過半的新社區。

PCC第七選區理事候選人王耀正。（取材自競選網站）
PCC第七選區理事候選人王耀正。（取材自競選網站）

亞凱迪亞青年王耀正（Alton Wang）因此出馬競選PCC第七區理事，希望落實三個核心優先事項，在PCC和Arcadia高中之間建立雙重註冊計畫（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分，確保PCC理事會的管理制度和方法符合社區的需求，以及確保PCC能夠應對當前的重要挑戰，包括新生註冊率、改善校園設施，以及確保有需要的學生獲得充裕的財務援助。王耀正已獲加州49區眾議員方樹強背書。

巴沙迪那社區學院學區理事選舉只有一次決選（General election），在6月7日赢得多數票的參選人直接當選。

亞凱迪亞 加州 華人

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