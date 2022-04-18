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梁家訓 爭取洛市長初選出線

記者楊青／洛杉磯報導
擁有一半華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kelvin De Leon，前譯德利昂）挑戰洛杉磯市長席位。（本報檔案照片）
擁有一半華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kelvin De Leon，前譯德利昂）挑戰洛杉磯市長席位。（本報檔案照片）

擁有一半華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kelvin De Leon，前譯德利昂）挑戰洛杉磯市長席位，2022年6月7日初選將與五名民主黨人和兩名共和黨人競爭前兩名出線權，期望進入11月8日決選。

今年56歲的梁家訓，40歲開始步入政壇。2006至2010年擔任加州第45區眾議員，2010年至2014年擔任加州第22區參議員，2014至2018擔任加州參議會臨時議長。2018年，他挑戰范士丹的聯邦參議員席位失利，轉而競選洛杉磯市議員並獲勝。

梁家訓出生在洛杉磯，但他的父母分別為生長在瓜地馬拉的華人和墨西哥人。他表示，此次洛市長選舉，問題很簡單，「你想要一個為超級富豪和精英服務的城市，還是一個給我們這樣的工薪階級、中產階級和來自世界各地的人的城市？」他說，洛市有很多來自中國的移民，飄洋過海白手打拚追尋加州夢和美國夢。他表示，華裔移民從修鐵路時期開始就為美國做出巨大貢獻，卻遭排擠，至今也是反亞裔仇恨犯罪的受害者。他反對基於任何膚色、族裔、語言和郵編區的歧視，如果當選洛市市長，他一定要戰勝一切困難讓社區團結。

此次洛市長選戰激烈，除梁家訓外，七名競選人各具實力，他們分別是：南加大董事會主席、億萬地產商卡魯索（Rick Caruso），37選區非裔民主黨前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）、拉丁裔洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino），猶太裔洛市檢察長富爾（Mike Feuer），非裔房地產經紀人Mel Wilson，商人Ramit Varma和Jessica Lall。

梁家訓在今年2月柏克萊加大的一項民調中支持率位居第二、僅次於貝斯（Bass）；但最近一次UCB的民調中，梁家訓退居第三。卡魯索（Caruso）躍居第一，支持率24%；貝斯（Bass）支持率23%，居第二。

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