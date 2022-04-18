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角逐加州主計長 饒影凡、陳仁宜有競爭力

記者丁曙／洛杉磯報導
加州主計長候選人饒影凡。（取材自競選網站）
加州主計長候選人饒影凡。（取材自競選網站）

今年期中選舉加州州級公職的看點之一是主計長（California Controller）之爭，三位學經歷優秀的中生代投入選戰，其中兩位華人饒影凡（Yvonne Yiu）和陳仁宜（Lanhee Chen），以及白人賈佩林（Ron Galperin），他們各有所長及各有支持者。

蒙市市議員饒影凡競選加州主計長的綱領是透明度、財務教育和創新科技，政見包括保護加州的財政，確保公共退休投資穩健，並努力讓每個人都能實現美國夢。她表示，幫助加州人獲得經濟能力對於重建加州的經濟，和確保年輕人、家庭和老年人的美好未來至關重要。作為州主計長，她將創建金融賦權辦公室，提高金融知識，幫助加州人學習建立信用的方法，為緊急情況儲蓄，為孩子的教育計畫，確保退休保障等等。在她的競選網站上，提供了各種金融主題的快速簡便的財務授權提示。

作為一名成功的商業和金融專業人士，饒影凡在財務管理和投資方面擁有豐富經驗，她在40歲之前開設了自己的公司，管理著超過10億美元資產。若當選加州主計長，她將提高加州財政的透明度，確保公共退休投資穩健，幫助提供資源，使學校能夠安全地重新開放，並努力讓經濟重回正軌。

饒影凡在競選網站稱，她已得到多位民選官員背書，包括前州主計長江俊輝（John Chiang）。饒影凡早年在洛杉磯加州大學（UCLA）獲得經濟學學士，以及Loyola Marymount大學工商管理碩士，持有多個證券執照等。

加州主計長候選人陳仁宜。（取材自競選網站）
加州主計長候選人陳仁宜。（取材自競選網站）

台美人第二代陳仁宜去年7月宣布角逐加州主計長，他指出主計長在政府中具有相當重要的角色，不僅可以監督政府，同時也要把關納稅人的稅金。他發布競選影片，強調主計長對政府的監督性與重要性，並期待他將帶給加州更好的未來。他還在片中強調自己來自台灣的背景，父母胼手胝足在美國打拚，以及自己求學經驗和家庭生活。

今年44歲的陳仁宜擁有哈佛大學法學及政治學雙博士學位，目前任教於史丹福大學，並擔任胡佛研究所研究員，也是華府台灣人智庫GTI顧問。而且，他的政治歷練豐富，早在2008和2012年，兩度出任共和黨總統參選人羅穆尼（Mitt Romney）競選團隊政策主任；以及2016年擔任聯邦參議員盧比歐競選總統提名的政策顧問。

加州主計長候選人賈佩林。（取材自競選網站）
加州主計長候選人賈佩林。（取材自競選網站）

另一位候選人賈佩林（Ron Galperin）的最大優勢是現任洛杉磯市主計長，從加州最大城市主計長挺進加州主計長似乎是順理成章，駕輕就熟。他的競選政見指出，隨著加州向州和地方政府發放數十億美元，用以應對當前的遊民危機，他將確保將這些資源用於實際有效的計畫，包括永久性住房、過渡性住房以及康復和心理健康服務。

賈佩林在競選網站宣稱，他已得到多位前任和現任加州主計長的背書，其中包括前州主計長江俊輝（John Chiang）、現任主計長余淑婷（Betty Yee）、前洛杉磯市主計長 Rick Tuttle，以及其他許多民選官員的支持。

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