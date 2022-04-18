秦振國 洛縣共和黨背書 挑戰38區聯邦眾議員

共和黨籍核桃市長秦振國，挑戰加州新第38選區國會眾議員席位。（本報檔案照片）

共和黨籍核桃 市市長秦振國（Eric Ching）挑戰加州 聯邦新第38選區國會眾議員 席位，目前獲得洛杉磯縣共和黨團背書支持，爭取2022年6月7日初選出線，進入11月8日期中選舉決選。

秦振國競選並連任地方公職十餘年，兩度擔任核桃市市長，該市數度成爲全國「最適合居住的城市」，治安良好，財政盈餘，環境優美。秦振國表示，持續兩年新冠疫情重創全美和加州經濟，在很多企業得到政府大量資金援助的同時，也有大批企業沒有得到公平援助而倒閉，他將為企業的公平待遇而戰，更期待幫助改良加州現狀，有效遏制犯罪，打造安全社區，提升民生品質，重拾中小學教育核心，為選區爭取福利，還百姓安居樂業的傳統生活。秦振國的參政理念獲得華、韓、日、菲以及拉丁裔和白人社團支持。

2021年選區重劃後的加州國會38選區，變更為以聖蓋博谷中區和東區華人聚居城市，以及橙縣北部地區爲主的選區，新版圖包括：核桃市、鑽石吧、南艾爾蒙地、部分蒙特利公園市、部分蒙地貝婁、部分惠提爾、諾瓦克、la Mirada、La Habra、La Habra Heights、Buena Park、Santa Fe Springs、Pico Rivera等13個城市和地區。該區拉丁裔佔55%，亞裔20%，白人20%。

38區聯邦眾議員6月初選候選人，除了秦振國外，還有諾瓦克民主黨人Linda Sanchez、諾瓦克無黨派人士Elizabeth Moreira、惠提爾自由黨人Adrian Flias Garcia，其中，Linda Sanchez為重畫前的38區國會眾議員。