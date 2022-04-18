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陳介飛 民主黨財力支持 瞄準45區聯邦眾議員

記者楊青／洛杉磯報導
民主黨籍海軍預備役中校、聖安東尼山社區學院學區理事陳介飛（Jay Chen），挑戰加州新第45選區國會眾議員席位。（本報檔案照片）
民主黨籍海軍預備役中校、聖安東尼山社區學院學區理事陳介飛（Jay Chen），挑戰加州新第45選區國會眾議員席位。（本報檔案照片）

海軍預備役中校、聖安東尼山社區學院學區理事陳介飛（Jay Chen），挑戰加州新第45選區國會眾議員席位，2022年6月7日初選將與兩名共和黨人角逐，力爭進入11月8日決選。

民主黨籍陳介飛2012年曾挑戰39區共和黨老將羅伊斯，以42.2%對57.8%的得票率落敗。此次轉戰45區，兩名對手分別為46區眾議員、韓裔共和黨朴銀珠（Michelle Park Steel）和越裔共和黨人Long Pham。陳介飛目前得到民主黨背書，意味著民主黨將在號稱「全國五大攻堅戰」的45區給予其選票發動和財務上全力支持。陳介飛表示，由於自己的海軍後備役背景，在小西貢等地區的支持率也相當堅挺。

2021年重新畫分後的加州國會45選區，是由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成的新選區，在地緣和選民結構上與原有的同名選區相去甚遠。新的45國會區包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian gardens、La palma、Cypress、 Ross Moor、Garden grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等城市，其中喜瑞都市華人較多，整個選區華裔人口3%，亞裔人口則佔37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。該區擁有很高比例的越裔和東南亞移民人口。民主黨佔登記選民約37%，共和黨登記選民約佔32%。

陳介飛表示，如果當選，他將致力於保護公立學校，讓更多有志青年有機會接受大學教育；通過解決供應鏈問題和起訴貪婪公司的價格欺詐來應對通貨膨脹。

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