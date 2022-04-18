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加州期中選舉 華裔新秀老將 參選點將錄

本報訊

加州期中選舉今年6月7日初選，11月8日決選都是政壇大事，不論是聯邦層級或是州府公職系統，欣見華裔新秀老將踴躍參選，展現抱負，勇於為華人發聲。

聯邦層級有共和黨籍核桃市長秦振國（Eric Ching）、聖安東尼山社區學院學區理事陳介飛（Jay Chen）挑戰國會眾議員席位。

加州公職有55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）爭取選區重劃後的加州59區眾議員席次；加州主計長（California Controller）之爭，則有兩位華人饒影凡（Yvonne Yiu）和陳仁宜（Lanhee Chen）投入選戰。兩人都屬一時之選。

洛杉磯市長大位，則有一半華人血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kelvin De Leon）積極備戰，爭取出線。

巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）理事會有四席換屆選舉，有四位華人投入選戰，分別是第一區現任理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）自動連任；第五區現任理事伍麗娥（Linda Wah）對上新人鄺一正（Kristine E. Kwong）；第七區華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰現任理事Anthony 。PCC理事選舉在6月7日赢得多數票的參選人直接當選。

加州 華人 眾議員

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