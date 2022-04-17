警追贓車 嫌犯趴火車逃仍落網

警用裝甲車堵住贓車，嫌犯逃無可逃。（KTLA）

15日下午在洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）地區，上演了一幕好萊塢警匪大片真實版。一名嫌犯駕駛贓車逆向行駛，穿過圍欄沿著鐵軌逃躥，中途下車試圖趴上行駛的火車，失敗後又跑回被丟棄的汽車 ，最後在警察 裝甲車輛包圍下舉手投降，演繹三小時落幕。

當日下午 2 點 25 分開始，洛縣 警局（LASD）警員發現一輛被盜車輛，並且試圖攔截。Sky5 的航拍視頻顯示，嫌犯開車瘋狂逃躥，不僅在市區公路逆向行駛，而且穿過鐵路圍欄，沿著播佑岡鐵軌向前開。車子一路顛簸，搖搖晃晃，甚至失控原地轉圈。忽然，鐵道上一列火車駛來，男子跳下幾乎開不動的汽車，追著火車向前跑，企圖趴上火車，但是沒有成功。

嫌犯瘋狂逃躥後跪地舉手投降。（KTLA）

為了躲避警察追捕，嫌犯只好又跑回剛才被丟棄的車輛，並重新上車。航拍視頻顯示，他在重新上車前似乎在打電話，並在回到車上之前在頭上揮了揮手。目前尚不清楚該男子是否攜帶武器。

出勤警員帶槍圍在附近，該地區部署了幾支巡邏隊，包括封鎖了一些鐵路出口。隨後，特警隊和裝甲車抵達現場，使用連接在裝甲車上的鋸裝置，穿過鐵路柵欄接近嫌疑人。特勤警員隨後下車，持槍步行從後方接近嫌疑車輛；另一輛裝甲車也從前面堵住這輛贓車，前堵後追，形成甕中捉鱉之勢。

航拍視頻顯示，下午 5 點 40 分左右，嫌犯下車，赤裸上身，舉手投降，並且趴在地上，束手就擒。這場警匪追逐大片持續了三小時，終於平安落幕，沒有傷亡。關於嫌疑人的更多細節尚未公佈。