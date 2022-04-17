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非法分享威脅生存 串流媒體出招打擊

編譯組／綜合報導
Netflix現在決定抓違規用戶，但在搶占市場之時，卻曾公開鼓吹分享帳號。（Netflix臉書）
Netflix現在決定抓違規用戶，但在搶占市場之時，卻曾公開鼓吹分享帳號。（Netflix臉書）

非法帳號平台經常可以看到這樣的貼文：Netflix超清畫質十天只要1元； HBO Max一個月只收1.09元；Disney+月費最低只要90分。這些非法分享而且營利的作為當然只會導致業者大虧，因為Netflix正常訂戶月費19.99元，HBO Max月費14.99元，Disney+ 訂費7.99元。

洛杉磯時報指出，這些分享帳號的行為，有些源自駭客竊取，有些是用戶想找人一起分攤費用，因此多半都會得到五星評價，原貼文者還會被大誇特誇。但是最早的時候，是連廠商都在推波助瀾，因為分享帳號才能吸引更多流量，讓自家產品知名度更高。例如Netflix在2017年的推文就公然宣稱，「分享帳號就是愛」，「愛才會成癮」，顯然Netflix當年只想讓更多人黏著他們不放。

但是趨勢變了，訂戶暴增的年代已然過去。Netflix 2022年第一季預估新增250萬個訂戶，但去年同季增加了400萬訂戶。根據顧問公司Parks Associates調查發現，帳戶共用的行為早在2019年就已經導致影視產業損失了91億元的營收，2024年還預估達到125億元。花旗集團分析師更為悲觀，認為未來損失將達250億元，單是Netflix就達63億元。

因此，瑞士的顧問公司NAGRA就直言，串流影音分享帳號的趨勢已經到了轉捩點，再不動作就會面臨生死關頭。因此，毫不意外地，Netflix在3月宣布要抓違規分享帳戶者，特別是那些不在同一個「家戶」的閱聽人。但是業者與合法訂戶對「家戶」的定義卻有相當落差，Netflix、Disney+等，對家戶的定義是「同居在一處的人」，但是訂戶間的默契卻是只要是熟人都算。

當然，費用也是分享帳號的考慮之一。月費19.99元的Netflix，分享帳號分享愛的訂戶達36%；訂費7.99元的Disney+分享比例也有32%；但是月費6.99元的ESPN+比例卻僅16%。專家認為，月費低是原因之一，但更大的差別是，ESPN+只有體育迷才會看， Netflix、Disney+卻能大小同歡。

不過，業者不是不知道問題所在，只是要不要真的動手抓而已。Netflix出招了，Disney+與HBO Max拒絕回答，Apple TV+與Amazon未做回應。非法分享帳號的跡象之一就是，帳號經常在不同地點登入，業者都心知肚明，真的要抓就是封掉帳號，或是增加登入的難度，例如要求額外認證。

舉例來說，就像Uber等業者已經在做的，帳號登入時，要求以手機接收驗證碼，輸入正確才能使用。因此，如果Netflix真的行動，當已經分手的前男友還想偷用前女友的Netflix帳號，當然就不可能成功。但是情況正如智慧產權保護商MTS的分析師Jonathan Friend所說，封掉帳號的風險之一就是失掉訂戶，業者當然得先想好再行動。

Netflix Disney 分析師

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