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加州學童強制接種令 延至明夏實施

編譯組／美聯社沙加緬度15日電
加州宣布將學童疫苗接種令延後到2023年夏季實施。（美聯社）
加州宣布將學童疫苗接種令延後到2023年夏季實施。（美聯社）

加州宣布，加州學童的新冠疫苗接種令不會取消，但延後至2023年夏季實施。

加州去年率先提出美國第一項強制學童接種新冠疫苗的法令，但至今還未實施，州長紐森（Gavin Newsom）表示，這是因為他還在等待聯邦食品藥物管理局（FDA）對學齡兒童使用的新冠疫苗進行全面正式批准。

紐森去年預估，學童疫苗接種令應該會在2022年和2023年學年度開始實施。然而，FDA雖然已對供5到16歲學童使用的新冠疫苗做出緊急批准，但至今仍未全面正式批准。隨著2022年和2023年學年度即將到來，學區擔心他們沒有足夠的時間執行學童疫苗接種令。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）接受採訪時說：「基於兩個事實，一，FDA還未完全批准學童使用的新冠疫苗，二，我們了解學校和學校領導人面對的挑戰，因此，我們決定不在即將到來的新學年實施這項命令，至少不會在2023年7月前實施。」

儘管加州人口的新冠疫苗接種率將近75%，但17歲以下學童的接種率卻低許多。根據加州公布的數據，加州5到11歲學童的新冠疫苗接種率不到34%，12到17歲學童接種率為66.4%。

反對實施疫苗接種令的Voice for Choice Advocacy創辦人希德布蘭德（Christina Hildebrand）說：「從讓孩子們繼續到校上課的角度來看，這是正確的舉措。但是，從未接種疫苗學童人數的角度來看，如果他們被禁止上學，這會是一場更大的災難。」

國家衛生政策研究院（National Academy for State Health Policy）指出，截至目前，美國只有加州和路易斯安那州以及哥倫比亞特區，頒布K到12年級學童的疫苗接種令，路易斯安那州提供家長不參與這項命令的選擇，加州則允許出於健康和個人信仰理由的豁免。健康理由通常需要醫師證明，個人信仰證明相對較容易獲得，只要學生或家長寫信說明反對接種的原因即可。

本身是小兒科醫師的加州參議員潘君達（Richard Pan）今年提出一項法案，建議禁止學生以個人信仰為理由拒絕接種疫苗。但潘君達14日宣布擱置這項法案，意味這項法案今年不會成為法律。不過，潘君達表示，應該努力提高學童的疫苗接種率。

潘君達在新聞稿說：「在兒童接種疫苗的情況改善之前，我認為加州強制學童接種疫苗的政策，並不是當務之急，儘管對許多位於高疫苗接種率社區的學區而言，這是一項適當的安全政策。」

潘君達並沒有說，他擱置這項法案是因為缺乏民意支持。柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）2月公布的一項民調結果指出，64%的選民支持實施學童疫苗接種令，其中55%是家中有學齡子女的家長。

疫苗 加州 FDA

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