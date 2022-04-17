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角逐加州主計長 陳仁宜亞凱迪亞造勢

記者張宏／亞凱迪亞報導
史丹福大學胡佛研究所研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任陳仁宜，競選加州主計長，16日來到亞凱迪亞舉辦見面會宣傳造勢。（記者張宏／攝影）
史丹福大學胡佛研究所研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任陳仁宜，競選加州主計長，16日來到亞凱迪亞舉辦見面會宣傳造勢。（記者張宏／攝影）

史丹福大學胡佛研究所研究員暨公共政策專家陳仁宜（Lanhee J. Chen），16日來到亞凱迪亞舉辦見面會，為參加6月7日加州主計長初選造勢，南加政商和僑界代表出席支持。

陳仁宜成長於南加州聖蓋博谷，雙親是台灣移民。他在哈佛大學先後拿到包括政治及法律博士等四個學位，並積極參加共和黨政治活動和討論。他說，父母一切歸零來到美國重新出發，他從小看著父母白手起家，因此對家庭生活有更深刻的體會。他經過求學歷程以及擔任共和黨政要幕僚，如今對社會最大的貢獻就是要發揮長才，角逐加州主計長。

他說，主計長好比企業的財務總監（CFO)，主計長辦公室是加州一個獨立的行政單位，不受州長辦公室或州議會的限制，擁有審核加州各級政府單位的權力。政府所有的開銷都來自納稅人的錢，加州的高稅收政策，導致企業出走人才流失。長期以來，加州主計長這個職位受黨派立場影響，淪為政客服務和辯護，而不是為納稅人服務。加州需要一名身家乾淨且為納稅人服務的新人主計長。憑藉他在決策方面的經驗，以及對財政責任、透明度和獨立性價值觀的堅定信念，他相信自己能夠勝任這份工作。

左起前加州參議員及共和黨參議會領袖夏樂柏及何美湄夫婦、洛杉磯縣政委員巴格（Kat...
左起前加州參議員及共和黨參議會領袖夏樂柏及何美湄夫婦、洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）和陳仁宜。（記者張宏／攝影）

陳仁宜現在的主要工作是幫助加州和全美各地的領導人制定政策，以解決社會中一些最緊迫的問題，如改善醫療保健系統、節省社會保障和發展經濟等。他的著作也出現在美國各大主流報紙上，且常在美國和世界各地的電視新聞節目中分享他的想法和政策建議。

前加州參議員及共和黨参議會領袖夏樂柏及何美湄夫婦擔任活動召集人，洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）、亞市市長戴守真等人到場支持。

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