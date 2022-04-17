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南加犯罪激增 商家考慮武裝自保

編譯組╱綜合報導

FOX 11電視台報導，隨著南加州犯罪率持續上升，許多商家業主決定武裝自己，以便自保。

在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）經營葡萄酒和烈酒店的格林（Joe Green）稱他的槍枝是保衛戰士。「你有權保護你的企業，你有權保護你的財產和個人生命。」

格林家族自1986年便在當地經營烈酒店，他們從未遇過嚴重的問題，直到近期南加州犯罪和搶劫率激增，才讓格林格外擔心。

「當我試圖了解發生什麼事，你看見三名或更多的人進來進行搶奪，他們拿著武器，你不能保證你可以活著出來，你不知道他們有什麼能力」她告訴電視台。

格林認為，加州現行法律有利犯罪分子，這就是為什麼他決定擁槍好武裝自己。「沒有後果，這是個機會，他們將繼續這樣做。」

格林的看法並不孤單。在所有暴力事件發生後，許多南加州居民開始思考擁有槍枝的重要性。洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）說，他收到8000多件隱藏式武器申請。

「如果是你，你會進來做同樣的事情，你可能會遇到一些你不想碰見的事。你知道的，所以要小心。」他說。

加州 南加 洛縣

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