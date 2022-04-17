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僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌

記者楊青／羅蘭岡報導
中華民國僑務委員會洛杉磯華僑中文學校華語文學習中心16日在羅蘭岡華僑中文學校舉行落成揭牌典禮。（記者楊青／攝影）
中華民國僑務委員會洛杉磯華僑中文學校華語文學習中心16日在羅蘭岡華僑中文學校舉行落成揭牌典禮。（記者楊青／攝影）

中華民國僑務委員會洛杉磯華僑中文學校華語文學習中心16日在羅蘭岡華僑中文學校舉行...
中華民國僑務委員會洛杉磯華僑中文學校華語文學習中心16日在羅蘭岡華僑中文學校舉行落成揭牌典禮。（記者楊青／攝影）

中華民國僑務委員會洛杉磯華語文學習中心，16日在羅蘭岡華僑中文學校舉行落成揭牌典禮。台灣在美中文教育推廣從孩童和學生擴展至成人，並從語言教育推廣到文化和傳統傳播。觀察人士表示，這是繼中國孔子學院之後，台灣擴展在美影響力的新一輪角力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、中國民國國策顧問田詒鴻、洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、僑務委員林國彥、趙韻梅、于仁豪、咨詢委員遲景林、南加中文學校聯會會長吳俊毅、羅蘭岡學區教委陳正治、鑽石吧市議員林刘珝林、核桃谷聯合學區教委會主席佟儀、羅蘭岡華僑中文學校校長劉琦蕙，以及洛杉磯台裔社區領袖和中文學校教職員、及學員代表約上百人出席揭牌儀式。聯邦眾議員金映玉、洛杉磯縣政委員蘇麗絲以及核桃市長秦振國也分別派出代表送來賀狀，預祝中心辦學成功。

林暉程表示，台灣在美國推廣華語文教育可回溯到上個世紀中後期，至今已有幾十年歷史，但過去傳統的華語文推廣對象主要是台灣僑民的第二代，側重在K-12學生，這次則是在中國的孔子學院之後，美國希望台灣在民主陣營中扮演重要角色，包括學術自由的價值觀。

林暉程表示，台灣在美國有很扎實的僑校，所以現在借助僑校資源，推動對在美18歲以上的成年人的華語文教育和文化推廣，讓他們看到油管（Youtube）之外的台灣，進一步接觸和瞭解台灣的文化、人文和民情特質，成爲台灣走入美國主流的橋樑，同時讓台灣被更多美國人看見，被世界看見。

羅蘭岡中文學校學生的孩子們用中文匯報表演。（記者楊青／攝影）
羅蘭岡中文學校學生的孩子們用中文匯報表演。（記者楊青／攝影）
中文學校學生的家長們觀看孩子們的中文匯報表演，紛紛拿起手機記錄下來。（記者楊青／...
中文學校學生的家長們觀看孩子們的中文匯報表演，紛紛拿起手機記錄下來。（記者楊青／攝影）

林暉程說，事實上2020年12月台美就簽署了教育倡議書，除大學之間合作互派語文教師之外，也利用民間僑校力量推廣華語文教育。

羅蘭岡華僑中文學校已有32年教學歷史，校長劉琦蕙表示，中文學校創辦初期，主要是華裔移民希望他們的孩子能夠繼續學習華語文，後來有了雙語教學，愈來愈多其他族裔的學生也加入到學習華語文行列。現在有線上班、周一到周五班、周六班和暑期班，全部大概有600位學生。今年設立成文華語文學習中心後，已有17名學生，後備人員很多，計劃暑期增加一個班。

劉琦蕙表示，目前的成人學生大多都是醫師、會計師和工程師等，來自不同城市，每周六早上上課三個小時，學習認字、説話和文化介紹，大家都感覺時間過得很快。她表示，為回饋社區，羅蘭聯合學區的教職員以及羅蘭岡的企業主管，學習都免費。

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