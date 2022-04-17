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核桃市平價長者獨立屋出售 僅有一套超搶手「先申請先考慮」

記者楊青／核桃市報導
核桃市此次出售的平價住宅為一套三室兩浴的獨立屋，符合55歲或以上、中等收入居民申請購買。（核桃市提供）
核桃市此次出售的平價住宅為一套三室兩浴的獨立屋，符合55歲或以上、中等收入居民申請購買。（核桃市提供）

核桃市住房委員會6日開始2022年度年長者平價住房銷售，近日收到不少居民申請。核桃市住房委員會表示，目前只有一套平價獨立住宅出售，銷售對象為中等收入（Moderate income）的55歲或以上居民，凡符合年齡和收入要求的居民，均可提出申請。核桃市未對申請設立截期，但表示「先申請先獲考慮」。

核桃市房屋管理分析師Alyssa Ramos表示，此次平價房出售供年長者居民購買，是一套三房兩浴的獨立住宅，位於核桃市Snow Creek的雪木蘭（the Magnolia）年長者住宅區。核桃市今年的年長者平價獨立屋價格比去年稍有上漲，比如一房一浴、兩房一浴和兩房兩浴的價格，分別比去年提高3868元、6843元和1萬3637元，但還是比市面價格便宜不少。

按核桃市府要求，申請購買年長者平價獨立屋，除了要求滿足55歲或以上的基本年齡要求外，還須符合相關的收入要求。

此外，申請人必須證明有能力獲得抵押貸款，包括儲蓄可用於首付，良好的信用，穩定的收入和可管理的債務。貸款必須是固定利率完全攤銷的30年期貸款。不允許任何可調利率的抵押貸款。現金購買者必須記錄資金來源。

目前擁有自住或出租住宅物業的居民，不符合購買申請資格。按照核桃市區房屋委員會規定，所有的政府平價獨立住宅必須由購買者自住，而且是他們的主要住所，不能轉換為出租物業。

在將申請提交給核桃房屋管理局進行審查之前，請仔細閱讀列出的資格要求和補充文件要求。所有不完整的申請（信息缺失、缺乏證明文件等）將不予審核，申請將被退回。詳情請參核桃市官網，https://www.cityofwalnut.org/for-residents/departments/community-development/walnut-housing-authority，或致電Alyssa Ramos，909-348-0731，或發送電子郵件至 [email protected]

申請人可將相關申請材料和文件送往核桃市政廳一樓，21201 La Puente Road, Walnut, CA 91789。

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