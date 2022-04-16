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柏大諾獎得主：基因編輯嬰兒 25年內可能出現

編譯組／綜合報導
柏大諾奬得主杜德納表示，基因編輯嬰兒25年內可能出現。(美聯社)
柏大諾奬得主杜德納表示，基因編輯嬰兒25年內可能出現。(美聯社)

柏克萊加大諾貝爾化學獎得主、基因編輯技術「Crispr」先驅杜德納(Jennifer Doudna)與共同獲諾貝爾獎的法裔教授夏普蒂爾(Emmanuelle Charpentier)發表具有里程碑意義的論文已十年，研究人員現在則正朝下一個更高目標進展。

全世界科學家正將Crispr技術用於發展潛在的治療和應用，如治癒遺傳方面的疾病、開發診斷測試，甚至在農業上生產更好的農作物以對抗氣候變遷。當技術應用於編輯嬰兒基因時，更有一名中國科學家早前透露用於改變雙胞胎女孩基因組，引起很大爭議，杜德納對此感到「震驚」，並預料基因編輯嬰兒可能在我們的有生之年出現。

杜德納接受彭博社專訪時指出，當基因編輯嬰兒(Crispr babies)於2018年首次宣布相關研究時，即受到很大關注。根據觀察，至少在使用「Crispr」技術方面，人們已越來越能接受這項技術，目標並非為了創造基因編輯嬰兒，而是為了瞭解人類發育，在早期胚胎與生殖細胞進行實驗。早些時候，大眾視此議題為禁區，但已現在越趨開放，討論該如何執行、如何控制、進行監管等。

杜德納表示，在未來25年當中，完全有可能見到經由基因編輯技術的嬰兒。她說， 並非倡導人類生殖基因編輯，只是考慮到研究與技術的方向，可能在未來25年內發生。

另外，考量到正在發展的新技術，Crispr-Cas9專利相當重要。儘管有關專利爭議持續發生，並未減緩研發速度。一直有公司開始新研究，許多投資人投入資金在這個領域，大量學術研究正在進行中。杜德納認為，在未來5-10年裡，人們可期待看到由基因技術Crispr編輯的植物與作物，並且被運用在診斷與預防醫學。

她指出，可以想像一下未來，對DNA進行排序，辨認出容易罹患阿茲海默症的APOE4等位基因(APOE4 allele)，可運用Crispr策略來翻轉開關，回到對阿茲海默症更有保護作用的等位基因。這不會在明年發生，但可能在未來25年內出現。

諾貝爾獎 阿茲海默症 柏克萊加大

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