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疫情讓海產坐飛機 產地直銷好新鮮

編譯組／綜合報導
空中貨運需求大增，阿拉斯加航空大幅增加貨機數量。（阿拉斯加航空）
空中貨運需求大增，阿拉斯加航空大幅增加貨機數量。（阿拉斯加航空）

購買海鮮或其他易腐敗生鮮產品的消費者，這一兩年可能會驚訝地發現，現在的海鮮幾乎都是產地直銷，而且時間比以往還快上很多。原因無他，只是因為傳統的海運與陸運大塞車，相對降低空運成本，所以業者多半改用空運，航空公司也更願意將閒置的客機改裝成貨機。這或許也算是新冠疫情的意外貢獻吧。

空運的限制遠多於陸運、海運，不能載易燃物品，而且運費以往多出20倍，所以多半只拿來送珠寶、藥物、晶片等昂貴商品。但在新冠疫情爆發後，海運、陸運的阻礙變多，考慮進通關與延誤的時間成本後，空運只比它們貴六倍，因此國際航空運輸協會（IATA）推估，空運載貨量2021年已經增加19%，是2010年來的最高點，並且未來還會持續成長。

需求快速穩定增加，航空業者投資貨機的願意也變高。因為疫情而無法載客的客機，較為老舊的機型就乾脆改成貨機，中國、加拿大、哥斯大黎加、英國的改裝工廠都訂單滿滿，擁有11家改裝廠的波音公司也不例外，宣布新增九條生產線。除了改裝，部分航空公司乾脆直接訂新貨機，波音2021年新增了84架貨機的訂單，100架的預定合約，歐洲的空中巴士（Airbus）預計未來20年將會新增2440架貨機，包括880架新機、1560架改裝。

阿拉斯加航空就是積極擴展貨運的業者之一，除了三架客機改為貨機外，3月還宣布要把兩架波音737-800改裝成貨機。公司表示，既然新鮮海鮮能夠賣到高價，業者當然願意空運，而他們當然樂意增加從阿拉斯加把貨運出來的能量。阿拉斯加航空除了看準產地直送的海鮮，還有新鮮農產、醫療用品、精密機械、電子商務的潛力。

電子商務的潛力也不可小覷。因為疫情的影響，許多人宅在家中網購，Target在2021財年營收就年增12.7%、達到1060億元，Amazon的2021財年營收也增加22%至4698億元。正因為需求大增，Amazon這個產業巨頭乾脆直接從加拿大的WestJet買了四架貨機，也從Delta Air Line取得七架，讓自己的貨運機隊超過80架，以貨暢其流。

疫情 營收 加拿大

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