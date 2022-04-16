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洛杉磯市長初選 亞裔票扮造王者

編譯組／綜合報導
洛杉磯市長參選人爭搶亞裔選票，圖為五位參選人先前舉行公開辯論的照片。（KTLA）
洛杉磯市長參選人爭搶亞裔選票，圖為五位參選人先前舉行公開辯論的照片。（KTLA）

今年洛杉磯市長選戰有點不太一樣，因為亞洲味更濃了。以往選戰中，亞裔往往都是出錢贊助的角色，但隨著亞裔占洛市選民達到10%，今年選戰成敗，可能就得看誰能拉到最多亞裔選票。但亞裔人種多元，有華裔、韓裔、菲律賓裔，各個參選人面對6月7日的初選，只能挑對族群主打，找對的人背書，找對的廟上香，才能笑到最後。

梁家訓 積極拉攏華裔與韓裔

成長在西語家庭的Kevin de León，最近才為自己正名為「梁家訓」，凸顯他的父親是個中國人，並積極為19世紀的華工討公道。但他去年底找韓語媒體對談時，卻直接以「안녕하세요」（您好）開場，還說如果當選一定會任命韓裔副市長，同時拉攏華裔與韓裔的企圖心明顯。

只是洛杉磯時報贊助、柏克萊加大政府研究所的最新民調中，梁家訓支持度僅6%，遠遠落後打成平手的商界聞人卡魯索（Rick Caruso）與政壇老手巴斯（Karen Bass）。另外，高達40%的選民還未決定。落後的兩人布斯凱諾（Joe Buscaino）與富爾（Mike Feuer）也沒放棄，特別是富爾還以法律專業，專打針對亞裔的仇恨犯罪。

亞裔只關心遊民與治安問題

只是比起政治曝光度，亞裔更關心遊民與治安。洛杉磯時報最近走訪韓國城與菲律賓裔社區，得到的答案都差不多，要不是不知道要選市長了，就是知道了也不在乎。韓國城的70歲長者Euljin Lee說，他最近好像在超市碰到參選人拜票，是誰他根本不記得。菲律賓超市Ed De La Cruz倒是有感的多，但他不喜歡卡魯索，因為「誰說上任後不領一毛薪水的，誰就是最滑頭的傢伙」。

卡魯索砸千萬宣傳 爭取選票

參選腳步慢的卡魯索，大概只能靠大肆宣傳拉票。據稱他自掏腰包出了1000萬元打選戰，最近還為他的廣告配上韓文字幕，並獲得韓國美國商會會長Peter Kang背書，對韓裔社區喊話，想要把洛市徹底打掃一番，「終結對小商家的打砸搶」，選卡魯索準沒錯。

已經獲得華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）支持的巴斯，最近則是鎖定菲律賓與韓裔社群，本月底就要推出華語、韓語、越南語的競選廣告。不過，巴斯打進亞裔社群的努力，可能因為1992年的洛市暴動而功虧一簣。因為當年韓裔店家受損嚴重，但巴斯卻說，「真是神蹟啊，一大堆賣酒的店都被燒個精光」，而這些店都是韓國人開的，這段往事最近又悄悄在韓語媒體間傳開。

巴斯非得對30年前的失言做出真誠道歉不可，因此她在2月與韓裔美籍的烈酒店東見面時，既是強調這段發言是被斷章取義，又是強調當時身為社運人士的她，只是想要趕走洛市南區的非法酒商，「不管是那一國人開的都一樣」。但這件往事會不會持續發酵，勾起韓裔的慘痛回憶，只等靜待時間決定了。

不過，瞭解亞裔美籍社群的學者Sara Sadhwani說，或許巴斯能從找對人背書著手。她說，亞裔很多選民都是看人不看黨的，就算根本不是洛杉磯市民也沒關係，像是趙美心就是來自聖蓋博谷，但她的臉華人就是買帳。同樣道理，布斯凱諾也是靠著韓裔市議員John Lee與前市議員David Ryu打進韓裔圈的，因此Sara Sadhwani說，巴斯的開門鑰匙可能就在某個韓裔聞人手中。

韓裔 亞裔 洛杉磯

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