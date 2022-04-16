疫情影響青少年心理健康 弱勢更須關注

加州少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)舉辦美國孩童心理健康研討會議，保護美國兒童和青少年心理健康。（視頻截圖）

美國疾病防控中心(CDC)在疫情 下對7000名美國高中生進行調查，發現55.1%描述他們正遭受到精神虐待， 44.2%報告他們持續的感到悲傷及無望，同時有9%嘗試自殺。因此，加州少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)15日舉辦了「美國孩童心理健康 」研討會，深入探討並分析不同族群的高中生為什麽正在面臨心理健康惡化。

兒童夥伴組織心理健康主任Angela Vazquez （視頻截圖）

兒童夥伴組織心理健康主任Angela Vazquez說，新冠對兒童和青少年的影響是多層面的。在疫情前的2019年，有高達50%受到嚴重抑鬱性創傷的青少年沒有獲得即時治療，而疫情對孩童的影響也非常大。但不同族裔的兒童和青少年所受到的影響也是不同的。

原住民 青少年自殺率最高

例如，拉丁和非洲裔接受治療的可能性比白人低14%，自殺是導致原住民青少年死亡的第二大原因。原住民青少年自殺率較全國青少年平均高出3.5倍，是所有族裔中自殺率最高。高中女生不論族裔和年齡，她們的自殺嘗試都比男高中生多。有超過50%的拉丁裔女性則非常擔心她們的家庭成員或朋友會遭到遣返。此外，社區以及身份認同也對青少年心理健康有不同的影響。比如LGBT群體中，原住民和阿拉斯加背景的自殺嘗試，要比非原住民和非阿拉斯加背景的LGBT群體高2.5倍。她指出，為年輕人提供機會讓他們能夠勇敢發聲，直視真相，表達自己的文化，連接更廣泛的社區和表達身份認同，都能有效提高心理健康。

聯邦優良健康中心首席醫務官Ilan Shapiro （視頻截圖）

多運動、多攝入營養可改善

洛杉磯Altamed聯邦優良健康中心首席醫務官Ilan Shapiro博士說，很多患者因為疫情影響都沒辦法遵循建議，比如多運動和多攝入營養。現在兒童在很多方面都有障礙，比如身體和環境方面。舉例說，他有一位已經接受了五年治療的患者，在疫情期間頭痛和體重減輕，因為他失去了三名親人，所以抑鬱症狀惡化，導致學習成績下降。他也補充，兒童因為沒有像成年人懂得獲取適當資源自助，所以從疫情中的創傷復原會更困難。如果沒有及時為這些兒童解決問題，而且不讓這些兒童獲得安全感的話，他們將無法健康成長，可能會産生抑鬰和焦慮，甚至自殺。所以社區需要給這些兒童提供有效資源。

兒童精神病和兒科專家Myo Thwin Myint （視頻截圖）

杜蘭大學精神醫學院兒童精神病和兒科專家Myo Thwin Myint說，很多的兒童家庭相比疫情之前受影響更大。很多少數族裔和弱勢群體都受到了很多心理健康挑戰。他說，現在有多人都意識到了兒童心理健康問題的嚴重性，也在呼籲決策者關注這個問題。他希望之後的決策可以有效支持孩童，並讓他們能夠在學校表現更好。

黑人婦女司法研究所執行主任Sydney McKinney （視頻截圖）

全國黑人婦女司法研究所執行主任Sydney McKinney說，數據顯示1991到2017年期間，黑人女性青少年的自殺率提升了182%。對於有心理創傷和健康問題的群體來說，黑人女性也占比更高。她也說，該組織注意到疫情對黑人女性的心理健康，産生了很大的負面影響。