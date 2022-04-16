我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

疫情影響青少年心理健康 弱勢更須關注

記者秦祖意／洛杉磯報導
加州少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)舉辦美國孩童心理健康研討會議，保護美國兒童和青少年心理健康。（視頻截圖）
加州少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)舉辦美國孩童心理健康研討會議，保護美國兒童和青少年心理健康。（視頻截圖）

美國疾病防控中心(CDC)在疫情下對7000名美國高中生進行調查，發現55.1%描述他們正遭受到精神虐待， 44.2%報告他們持續的感到悲傷及無望，同時有9%嘗試自殺。因此，加州少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)15日舉辦了「美國孩童心理健康」研討會，深入探討並分析不同族群的高中生為什麽正在面臨心理健康惡化。

兒童夥伴組織心理健康主任Angela Vazquez　（視頻截圖）
兒童夥伴組織心理健康主任Angela Vazquez　（視頻截圖）

兒童夥伴組織心理健康主任Angela Vazquez說，新冠對兒童和青少年的影響是多層面的。在疫情前的2019年，有高達50%受到嚴重抑鬱性創傷的青少年沒有獲得即時治療，而疫情對孩童的影響也非常大。但不同族裔的兒童和青少年所受到的影響也是不同的。

原住民青少年自殺率最高

例如，拉丁和非洲裔接受治療的可能性比白人低14%，自殺是導致原住民青少年死亡的第二大原因。原住民青少年自殺率較全國青少年平均高出3.5倍，是所有族裔中自殺率最高。高中女生不論族裔和年齡，她們的自殺嘗試都比男高中生多。有超過50%的拉丁裔女性則非常擔心她們的家庭成員或朋友會遭到遣返。此外，社區以及身份認同也對青少年心理健康有不同的影響。比如LGBT群體中，原住民和阿拉斯加背景的自殺嘗試，要比非原住民和非阿拉斯加背景的LGBT群體高2.5倍。她指出，為年輕人提供機會讓他們能夠勇敢發聲，直視真相，表達自己的文化，連接更廣泛的社區和表達身份認同，都能有效提高心理健康。

聯邦優良健康中心首席醫務官Ilan Shapiro （視頻截圖）
聯邦優良健康中心首席醫務官Ilan Shapiro （視頻截圖）

多運動、多攝入營養可改善

洛杉磯Altamed聯邦優良健康中心首席醫務官Ilan Shapiro博士說，很多患者因為疫情影響都沒辦法遵循建議，比如多運動和多攝入營養。現在兒童在很多方面都有障礙，比如身體和環境方面。舉例說，他有一位已經接受了五年治療的患者，在疫情期間頭痛和體重減輕，因為他失去了三名親人，所以抑鬱症狀惡化，導致學習成績下降。他也補充，兒童因為沒有像成年人懂得獲取適當資源自助，所以從疫情中的創傷復原會更困難。如果沒有及時為這些兒童解決問題，而且不讓這些兒童獲得安全感的話，他們將無法健康成長，可能會産生抑鬰和焦慮，甚至自殺。所以社區需要給這些兒童提供有效資源。

兒童精神病和兒科專家Myo Thwin Myint　（視頻截圖）
兒童精神病和兒科專家Myo Thwin Myint　（視頻截圖）

杜蘭大學精神醫學院兒童精神病和兒科專家Myo Thwin Myint說，很多的兒童家庭相比疫情之前受影響更大。很多少數族裔和弱勢群體都受到了很多心理健康挑戰。他說，現在有多人都意識到了兒童心理健康問題的嚴重性，也在呼籲決策者關注這個問題。他希望之後的決策可以有效支持孩童，並讓他們能夠在學校表現更好。

黑人婦女司法研究所執行主任Sydney McKinney　（視頻截圖）
黑人婦女司法研究所執行主任Sydney McKinney　（視頻截圖）

全國黑人婦女司法研究所執行主任Sydney McKinney說，數據顯示1991到2017年期間，黑人女性青少年的自殺率提升了182%。對於有心理創傷和健康問題的群體來說，黑人女性也占比更高。她也說，該組織注意到疫情對黑人女性的心理健康，産生了很大的負面影響。

疫情 心理健康 原住民

上一則

史丹福大學 成功錄取的申請策略

下一則

洛杉磯街頭爆隨機砍人 34歲男聊天被刺死

延伸閱讀

馬連縣Bel Marin Keys濱海社區 灣區房市最熱 1年房價漲近50%

馬連縣Bel Marin Keys濱海社區 灣區房市最熱 1年房價漲近50%
槍擊案後 市議會擬推創傷康復服務 評估市府和MTA應對

槍擊案後 市議會擬推創傷康復服務 評估市府和MTA應對
鐵槌攻擊、遭抹糞便、被推落軌…紐約地鐵犯罪量暴增68%

鐵槌攻擊、遭抹糞便、被推落軌…紐約地鐵犯罪量暴增68%
雷克島監獄危機四伏 議員籲擴大心理治療服務

雷克島監獄危機四伏 議員籲擴大心理治療服務
衛生局長：紐約市疫情近期恐升中風險

衛生局長：紐約市疫情近期恐升中風險
李琳達擬百日訪35校 提升26學區品質

李琳達擬百日訪35校 提升26學區品質

熱門新聞

圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
推薦信是申請大學時的重要利器，圖為常春藤名校康乃爾大學校園。（記者丁曙／攝影）

取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

2022-04-11 02:13
耶魯大學今年新生錄取率歷史新低。（學生提供）

今年常春藤 申請破紀錄 錄取創新低

2022-04-12 13:48

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取