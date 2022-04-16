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油價飆 加州買電動車前景看好

編譯組／綜合報導
加大專家認為，油價飆漲對開電動車的人影響不大。(Getty Images)
加大專家認為，油價飆漲對開電動車的人影響不大。(Getty Images)

油價飆漲，駕駛抱怨連連。戴維斯加大交通研究所主任斯柏林(Daniel Sperling)分析，油價上漲原因眾多，市場失去俄羅斯原油，只是部分漲價原因，另外則是石油產業的不確定性；國際對新油源生產投資一直受到限制，此外，疫情之後車輛使用量顯著減少，但現在車潮重返街頭。

若積極因應氣候變遷，電動車勢在必行。斯柏林認為，三個主要策略包括，立法強制汽車製造商出售電動車、鼓勵消費者購買、提供家庭與公寓大樓設置充電基礎設施。對於經常開車人士來說，電價明顯低於汽油價格、維修費用也較少，若每年駕駛超過1萬5000哩，電動車比汽油車更划算。

疫情期間，石油公司因需求下降而減產，目前是否已將產量提高足以跟上需求？斯柏林指出，石油生產現已恢復過去水平。油價飆升很大原因與產業不確定性有關，這是全球石油市場的運作。

公眾對汽油價格的最大誤解是：為什麼原油價格下跌、汽油價並未隨之下降？斯柏林解釋說，若觀察全球油價，3月初已達到約每桶130美元，但隨後於3月中旬跌破100美元。可是汽油價格漲跌緩慢，這是眾所皆知現象，可追溯至很久以前，沒有一家石油公司可控制市場。

更宏觀來看，今日汽油價格並不高。他表示，儘管高油價對需要上班通勤的低收入族群、或擁有較老舊或效率較低車主來說，造成重大影響，但總的來說，即使是每加侖五美元汽油價格，也是根據通貨膨脹調整過去50年的價格，現存車輛行車效率是過去的兩倍，每哩汽油成本處於歷史最低水平。

民眾可做些什麼因應油價上漲、減輕負擔？斯柏林認為，若俄羅斯石油來源完全被切斷，或發生其他重大事件，油價可能會再次上漲。但汽油的長期價格軌跡正在下降，駕駛可改變駕車方式省油：若駕駛得更平穩、更輕緩，可鬆鬆地節省10-15%耗油量，駕駛時速是65而非75，也不要貿然急速停駛與快速加速。

目前尚未知汽油價格對電動汽車銷售的影響。不過研究顯示，若油價持續上漲，顯然對民眾購車習慣產生影響，斯柏林指出，加州購買電動車的整體趨勢上升，儘管僅占10%美國人口，但已售出超過100萬輛電動汽車、占全美所有電動汽車銷售量40%。

然而，車商在電動汽車行銷並不積極，雖然這種情況已慢慢改善，但電動車仍是一個除了Tesla之外、還沒有其他汽車公司完全進入的產業。車商們正在了解如何有效製造電動車，也必須有顧客需求。消費者一般傾向保守，即使在加州，買車仍是一筆大交易。

油價 石油 電動車

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