聖瑪利諾中文學校 設市府基層員工班

聖瑪利諾台灣華語文學習中心推出市府基層員工班。（洛僑提供）

洛杉磯聖瑪利諾 中文學校「台灣華語文學習中心」2021年8月成立，為中華民國僑務委員會委員長童振源全球首站揭牌的學習中心，廣獲主流學區及各界人士支持。2021年10月底聖瑪利諾市政府特別邀請該校開設「市府高階主管專班」，2022年4月中旬再加開「市府基層員工專班」，洛僑中心主任陳敏永偕副主任廖儷雲於開課首日前往訪視，與聖瑪利諾華人 協會及聖市市府官員熱絡交流。

聖瑪利諾市政府相當重視社區服務，因聖市華裔 佔比很高，聖市非常重視對華裔的溝通與服務，聖瑪利諾市經理Dr. Marcella Marlowe、市警局長、消防局長、財務長、工程維護主任、公園管理主任、社區服務中心主任、市政秘書等「市府高階主管專班」學員，目前均已完成第一期的「台灣華語文學習中心」課程。

「市府基層員工專班」學員人數超過15位，包括來自聖市市府建設局、社區發展部、社區公關部、公共事務部、聖市圖書館等部門的第一線同仁。車慶餘校長和李品頤老師特別設計符合市府員工所需的課程內容，以正體中文字以及拼音等方式教學，讓未曾接觸過華語的學員，第一堂課結束後已經能掌握發音要點，進行簡單的問候寒暄。

聖瑪利諾華人協會會長李清瑗、副會長黃群雁、理事周正烜、顧莉琳、校董主席錢昶華、校董事梁景琳以及黃汝貞等僑領，感謝僑委會以及洛僑中心長期對海外中文教育的支持，近期剛收到由僑委會提供進階商用華語的教材，相信對於即將展開第二期的聖瑪利諾市政府主管們，可以更加豐富課程內容。