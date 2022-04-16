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洛縣新確診病例 67%染BA.2變種

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導

雖然洛杉磯縣新冠肺炎BA.2變種繼續在社區傳播，但統計表明，當地醫院病毒感染患者數再次下降，15日新增感染病例1355例。不過縣公衛局局長費若表示，實際COVID陽性感染者或更多。

據州府統計，15日（周五）洛縣醫院COVID陽性患者228例，先前是239例，其中31例在重症加護病房，比先前的32例稍有減少，洛縣醫院感染患者仍保持低水平。縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，現在當地平均日增超1000例感染者，而前一周是平均日增878例。當天報告新增感染者1355例，死亡13例。

作為Omicron變種病毒的分支BA.2變種，具有更強傳染性，導致冬季感染病例激增。目前洛縣新增感染病例中，有67%患者是由BA.2變種感染。雖然感染病例尚未導致入院患者激增及死亡數增加，但衛生專家仍然呼籲更多民眾盡快接種疫苗及補強針。專家提醒，由於病毒持續傳播，可能變異為其它更具危險的變種病毒。

費若在聲明中說，BA.2變種傳播，導致出現新變種的可能性升高，所以民眾應採取更安全措施，接種疫苗及補強針。尤其風險較高的人群更需要安全避疫，包括室內繼續戴口罩等。

目前，洛縣自疫情發生以來總計感染者285萬480例，總計死亡3萬1852例。雖然先前當地持續平均單日檢測陽性率在1%以下，但14日升至1.7%，15日至2.4%。雖然總體看仍在低水平，但較比二周前增加了近三倍。

洛縣 變種病毒 疫苗

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