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Tesla驚魂 時速83哩操控全失靈

編譯組／綜合報導
Tesla Model 3新車故障，只能以時速83哩行駛。（ABC）
Tesla Model 3新車故障，只能以時速83哩行駛。（ABC）

電動車目前正因油價高漲而熱銷，但當電動車以83哩在高速公路上行進時，一切操作開關卻突然間全都失靈時，你該怎麼辦？

橙縣爾灣市男子Javier Rodriguez表示，4月7日當天他正在10號公路上經過Cabazon一帶時，新買的Tesla Model 3卻突然失靈，每個按鈕、方向燈與警示燈全都沒有反應，車速一直都在時速83哩，幸好煞車還能運作，最後他駛離路面，並讓拖吊車把車送回原廠檢修。讓他嚇出一身冷汗。

Javier Rodriguez說，當他把車開離10號公路後，幾分鐘內整個系統重開機，然後一切恢復正常，好像什麼事都沒發生過一樣。

但問題發生當下，一切都失靈，車子不能加速、不能閃燈，但他也怕急踩煞車，會讓其他人撞上來。車子從原廠檢修回來後，Tesla說已修好所有問題，但卻不願說明到底發生了什麼事。

Javier Rodriguez說，車廠講了一堆行話，類似「診斷後發現，加速閥門導致傳動力轉換系統自動關閉，以保護車上零件在行駛中不受損傷」，但他只要真相，而不是一堆保證，現在他對新車會不會再度無預警失靈，實在沒有把握。

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