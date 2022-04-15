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以毒騙色致2死 好萊塢富豪巴克重判30年

編譯組／綜合報導
「以毒誘色」，致人於死的好萊塢民主黨大金主巴克，14日被重判30年徒刑。（Getty Images）
「以毒誘色」，致人於死的好萊塢民主黨大金主巴克，14日被重判30年徒刑。（Getty Images）

好萊塢富豪巴克（Ed Buck）被控「以毒誘色」致人於死，14日被重判30年。名模演員、特殊性癖好、富有白人與貧窮黑人、冰毒、民主黨大金主，巴克幾乎所有好萊塢名流的醜聞元素，都結合在一起。

巴克一向出手闊綽，對民主黨人的政治獻金往往以50萬元為單位起跳。但在性偏好與戀物癖驅使下，他不斷以財物誘騙黑人男性遊民到府服務，供他持續加量注射冰毒，並滿足性慾。最後導致至少兩人因為藥物過量死亡，聯邦檢察官原本求處無期徒刑，但14日法官只判他在聯邦監獄服刑30年。現年67歲的巴克刑滿時恐已近百歲。

巴克去年遭定罪的主要罪名是，在2017年誘騙Gemmel Moore與在2019年誘騙Timothy Dean到他位於西好萊塢的豪宅，然後以過量冰毒、鎮定劑導致兩人死亡。巴克不只透過社交媒體、約會網站、召妓服務騙人上鉤，還會利用以前的受害者當牛郎，每介紹一個新人就給一筆傭金。

巴克的性獵物是黑人男性，而且多數生活艱困，不是藥物成癮就是無家可歸，因此錢財對他們構成極大誘因，並且自願接受巴克的藥物注射，以滿足巴克對於注射藥物的戀物癖好。

但是巴克的胃口卻越來越大，一開始只是迷昏對方，最後竟然演變成足以害死對方，而且巴克在對方昏迷後，往往置之不理，最後才會導致至少兩人死亡。

在為期兩周的刑期審判中，巴克都不願為自己辯護，檢方則至少傳喚了20名證人，證明巴克確實對他們做過注射毒品與鎮定劑等行為。巴克的律師唯一一次抗辯是辯稱，受害者因為需要金錢或藥物成癮，所以自願配合巴克，但法官不予採信，最後導致巴克有期徒刑30年的論罪。

好萊塢 黑人 民主黨

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