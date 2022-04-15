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生人勿近 寇恩河太兇險 已奪315人命

編譯組／綜合報導
寇恩河暗藏危機，外地人千萬小心，本地人根本不去寇恩河裡戲水。（KTLA）
寇恩河暗藏危機，外地人千萬小心，本地人根本不去寇恩河裡戲水。（KTLA）

大量學生和家庭在春假期間，選擇洛杉磯縣北邊的寇恩縣(Kern County)訪寇恩河，作為度假勝地。但初來乍到的他們卻讓小鎮Keyesville的當地人膽戰心驚。自從1968年以來，已經有315人葬生危機四伏的寇恩河裡了，11日又新添一名冤魂，洛杉磯來的九歲幼童。

但是外地人還是前仆後繼地往寇恩河去，當地人說寇恩河水位高低不定，沒有表面看來那麼平靜，水面下很可能就是一顆巨石，大家不該下水就別下了。

Sierra South Inc.總裁Tom Moore指出，進寇恩河就跟開車需要懂交通規則一樣，如果不懂寇恩河的水性，就不要下水，更不要連救生衣都不穿就冒險。但就算穿了救生衣也不見得安全。

當地人Danny Griffith就說，他們是絕對不在河裡游泳的，但外地人往往一到就高呼，「看啊多棒的河，然後脫個精光就跳水了」。

其實有些外地人雖然覺得危險，但是還是想要下水，例如從河濱縣來的Bengt Luotonen。他說，「全家都想在這裡戲水，不過真的要當心，小孩穿了救生衣，不過警示牌還滿嚇人的，不過有趣就好，當心點就是了」。

但當地警察可不這麼認為，Lori Meza就說，沒有專業嚮導千萬別下水，就算有專家也不是百分之百安全，不管當地人或外地人，都不應該進到寇恩河。說白話就是「生人勿近寇恩河」! 

自從1968年以來，已經有315人葬生危機四伏的寇恩河裡了。（KTLA）
自從1968年以來，已經有315人葬生危機四伏的寇恩河裡了。（KTLA）

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