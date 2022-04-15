捷運治安改革 洛縣警下通牒、嗆撤回全部警力

在紐約地鐵恐襲事件後，洛縣警局在地鐵入口加強巡查。（LASD）

針對12日早晨在紐約布魯克林地鐵 發生的大規模槍擊事件，洛杉磯縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）13日舉行記者會稱，目前洛縣 交通系統警務監管分治方式已失敗，他將在7月1日合同期滿時，將所有洛縣警察 從交通巡邏任務中撤回。除非，洛縣警局拿到一項獨家全面合同，為公車、火車和車站提供所有的警務。但他的說法被縣政委員蘇麗絲批判為政治化。

維拉紐瓦：除非拿到獨家合同

維拉紐瓦指出，洛杉磯的地鐵公車線路和車站犯罪活動增加，無家可歸者在附近遊蕩，甚至住進了列車內，問題日益嚴重，「現狀不可接受。我們不會讓它繼續。」

根據2017 年批准的合同，洛杉磯大都會捷運局（Metro）的警務職責，由洛縣警局（LASD）、洛市警局（LAPD）和長堤市警局（LBPD）共同負責。

維拉紐瓦說，洛縣警局與大都會捷運局的協議將於7月1日到期，該局13日通知Metro，希望競標一份完整的警務服務合同。該合同還將賦予警員充分的執法權力，包括處理違反規則的行為，例如擅自闖入、小便、播放響亮的音樂和逃票等。他表示，這些問題已移交給地鐵保安，以努力解決這些問題，減少該系統的執法人員。

在紐約地鐵恐襲事件後，洛縣警長維拉紐瓦提及要對洛杉磯縣地鐵警務改革。（記者丁曙／攝影）

他表示，「我們將對整個合同投標。我們不會競標其中的一部分。我們不會競標超時付薪的角色。」他聲稱洛縣警局的獨家合同方案，將比Metro目前的警務合同便宜3000萬元。但他表示，將需要對公交系統的全面執法授權，而且這個問題「沒有商量餘地」。

他還說，由於洛縣警局招聘凍結，目前職位空缺接近1000個，他非常願意將目前分配給地鐵交通的300名警察調回，以填補其他崗位的空缺。「我們擁有致力於該系統的所有人員——我有三份工作在等著每一位警察。我有能力和必要將人員重新部署，讓他們實際上有可以真正履行警察職責的地方。他們可以拯救生命、防止犯罪發生並解決發生的犯罪。這一切都與公眾有關安全。」

但他並未解釋，如果縣警局吃下獨家合約，在縣警局人力短缺1000人的情況下，如何能是供足夠的警力。

Metro理事會主席指責泛政治化

洛杉磯縣縣政委員兼Metro理事會主席蘇麗絲（Hilda Solis）指責，洛縣警局長將布魯克林地鐵大規模槍擊事件政治化，「當我們應確保乘客和員工的安全時，縣警局長卻威脅若未與Metro簽訂完整合同，就要撤出警力，這應該引起所有人的警覺。他關於被削減資金的說法是不準確的。

在12日紐約地鐵發生恐襲事件後，洛縣警局（LASD）交通分局立即派員強化巡邏，提高警報。該局表示，保持警惕，正在調配資源以確保每個人的安全。該局將繼續與Metro以及地方、州和聯邦執法合作夥伴密切合作，以掌控當下多變的局勢。