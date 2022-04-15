洛城新語／洛杉磯還是法治的城市嗎？

近日洛杉磯 市警察局（LAPD）陸續發布街頭搶案錄影視頻，歹徒當街搶劫，開車撞人，弱肉強食，毫無法治可言。一幕幕展現在市民眼中，令人膽戰心驚。

幾件搶劫案的特色是歹徒集體出擊，只要瞄準目標，無論強取，或持槍脅迫，最終目的是要得手。如果是富人從精品店、豪華餐廳出來，手戴金表，身著名牌，就是鎖定的搶劫對象。

最誇張的一件案子是，受害女子從珠寶區出來，歹徒一路跟蹤，女子發覺不對，開車急行停在十字路口，竟被歹徒砸窗，女子棄車奔逃，還被搶匪開車追撞倒地，直至這名受害人主動拋出手上名表，棄表保命，才免受暴行，從影音上看到的根本是叢林社會的掠奪翻版。

目前最流行的就是「跟蹤搶富豪」，幾乎都能得逞，有人一次被盜就損失60萬元，難怪這幫歹徒食髓知味；令人難以忍受的是其中有人是一犯再犯，警方才逮捕他，旋即釋放，又再犯案。

警方公布這些搶匪膽大妄為的行搶視頻，雖然是善意提醒富人，盡量少炫富，避免惹禍上身，但是歹徒跟蹤豪車，攔車打劫，已到無法無天地步，任何法治社會豈能容忍？

這波搶劫大行其道，固然與貧富懸殊有關，但也並非飢寒起盜心，純粹是歹徒貪婪，又輕蔑法紀，才會如此囂張。更可怕的是懲戒刑罰竟然使不上力，導致惡性循環，違法亂紀者肆意劫掠，受害者低聲飲泣。

警方追查這類集體犯案，初步結論是有17個幫派涉案，他們除了心狠手辣，更是有計畫的團夥犯罪，這股暗黑勢力，對於尋常百姓有可能隨時造成傷害，而警方偵防也只是勉力而為，要想根除一網打盡，實非易事。

洛杉磯是一個美麗、多元、色彩繽紛的城市，如今遊民泛濫、盜賊橫行，對一個吸引觀光客來此旅遊的大都會 ，實在是一大隱憂，也是一大諷刺。

目前又正值洛杉磯市長競選的熱季，白人億萬富翁卡魯索（Rick Caruso） 2月民調 還吊車尾，但在3月底的民調卻後來居上，與領先的非裔聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）差距僅一個百分點，兩人最明顯的差異是巴斯的選民大多認為住房負擔能力是他們關心的議題，而卡魯索的選民會優先考慮犯罪和公共安全。

最新民調翻盤，證明卡魯索關心治安議題，深得民心，讓他在這項議題上領先巴斯，也可看出洛市民心之所向，明確告知政客，治安問題已不容視若無睹。

洛杉磯淪為盜賊之都，犯罪者天堂，毫無法治實在可悲；放縱槍枝泛濫，執法不嚴，貧富懸殊都是原因，何以致之，孰令致之，都值得檢討；而競選市長的候選人如能在改善治安方面，能真正有所作為，或許當選的機會就大增。