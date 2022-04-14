2台灣新銳導演陳駿霖、阮鳳儀 獲邀UCLA線上對談

臺灣新銳導演陳駿霖。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與洛杉磯加州大學(UCLA ) 「對話台灣」對談系列，將分別於4月14日下午4時及28日晚間6時，邀請台灣新銳導演 陳駿霖及阮鳳儀，與觀眾在線上暢談電影 作品。

陳駿霖為美國南加大(USC)電影碩士，畢業製作短片作品「美」獲得2007年第57屆柏林國際電影節短片競賽項目銀熊獎，首部長片「一頁台北」由德國世界名導文溫德斯(Wim Wenders)監製，在第60屆柏林國際電影節獲「亞洲電影評審團獎」。最近推出浪漫喜劇作品「初戀慢半拍」以及「台北愛之船」，後者由華裔作家邢立美暢銷小說改編，劇組於去年12月赴台灣完成拍攝。

臺灣新銳導演阮鳳儀。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院提供）

阮鳳儀為美國電影學院導演碩士，作品關注女性及家庭關係。2018年短片作品「姊姊」獲世界三大短片電影節之一的「東京國際短片節」最佳觀眾票選獎、「高雄電影節」評審團特別獎、HBO亞太裔美國人視野獎等諸多獎項。2021年首部長片作品「美國女孩」更獲得第58屆金馬獎最佳新導演獎，劇情改編她自身移民美國後返台的家庭故事及成長經驗。

本系列活動由UCLA白睿文(Michael Berry)教授主持，透過Zoom平台同時以華語及英語進行，並同步於YouTube頻道播放(https://www.youtube.com/user/UCLAccs/featured)，兩場活動報名資訊請見：

https://www.international.ucla.edu/ccs/events。