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AriZona冰茶 30年堅持只賣99分 創辦人：讓大眾安心買

編譯組／綜合報導
萬物皆漲的年代，AriZona的創辦人卻不想跟其他業者一樣，讓消費者失望。（AriZona／臉書）
萬物皆漲的年代，AriZona的創辦人卻不想跟其他業者一樣，讓消費者失望。（AriZona／臉書）

油價逼近每加侖六元大關，但是特大瓶23盎司的AriZona冰茶還是只賣99分錢，裝滿一車的AriZona還是比1加侖的油便宜40分。30年來堅持不漲1分的AriZona冰茶，背後原因除了創辦人的堅持，還有9這個數字帶來的安全感，以及拜亞利桑納州所賜的陽光熱情感受。

亞利桑納為名 充滿熱情

創辦人暨總裁武塔吉歐（Don Vultaggio），與分任創意長、行銷長的兩個兒子Wesley與Spencer Vultaggio合力撐起堅持不上市的AriZona。6呎8吋、現年70歲的武塔吉歐，接受洛杉磯時報遠距訪問時說，他們堅持23盎司冰茶只賣99分，是因為當麵包商漲價時，當汽油商漲價時，「得讓人可以安心買99分的冰茶吧」。

人在紐約的武塔吉歐說，當年起名為AriZona，一部分原因是他小時候患有氣喘，因此從布魯克林搬到亞利桑納養病，所以喜歡AriZona給人的陽光快樂，另一部分則要歸功於妻子Ilene Vultaggio的巧思，除了大寫的Z避免侵權，還為罐身設計呈現了美國西南的風格，讓人一看就會喜歡上他們冰茶的暢快感。

武塔吉歐一家三口維繫堅持不上市的AriZona。（Nicole Corso）
武塔吉歐一家三口維繫堅持不上市的AriZona。（Nicole Corso）

另外，罐身也有巧思。因為推出當時的其他冷飲都是小罐，因此武塔吉歐特別選了23盎司的大罐身，然後在上面標明「99¢」，等於免費幫自家打廣告。因此直到現在，AriZona的組織都還能維持極度精簡，總部350人，全美1500人，比其他上市公司砸千萬打廣告還要省錢，而且根據研究，「.99」這個價格能給消費者安全感，就算變成1.99、2.99都不傷形象。

靠推出新產品 彌補獲利

不過，能夠維持0.99的30年不變，武塔吉歐當中下的心思可一點都不少，特別是新冠疫情發生以後。過去18個月，鋁價每噸從1750元漲到3250元；運輸費用從2019年的每噸420元漲到880元。但是AriZona的工廠卻用新科技讓罐身用鋁量只占40%，然後貨車都在半夜送貨，省下塞車浪費的油料。

AriZona的招牌綠茶雖然維持99分的售價，但是其他產品可以彌補差價。（Ari...
AriZona的招牌綠茶雖然維持99分的售價，但是其他產品可以彌補差價。（AriZona網站）

同時，雖然招牌冰茶價格不變，AriZona卻不斷推出新產品，除了價格更高的茶品，還有遮陽帽、背包等周邊產品，這些都能彌補招牌冰茶的獲利減少。武塔吉歐不願透露冰茶的利潤到底還有多少，但還是說了「只是沒有以前那麼多」，而且「堅持不漲所能留住的人心，遠勝於漲價所能帶來的短期利潤」。

利潤 疫情 油價

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