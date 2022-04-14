常春藤 今年申請破紀錄 錄取創新低

哈佛大學今年申請人數創歷史新高。（學生提供）

4 月初美國多數最具競爭力的私立大學已經發榜，其中哈佛大學（Harvard）亞裔學生錄取率占27.8%。由於今年可選擇性提供標準考試成績，頂尖大學的申請人數創新高；另一方面由於這些大學並沒有擴大招生 ，因此被拒絕錄取率也同樣創紀錄。

哈佛大學今年收到6萬1220人申請，高於去年7%；錄取1954人，錄取率3.19%創歷史新低，令人震驚。但好消息是，年收入低於7萬5000元的家庭將免收學費、食宿費和所有費用，近四分之一的哈佛學生來自年收入低於7萬5000元的家庭。

在族裔結構上，今年哈佛新生中的白人只占40%，亞裔排名第二占27.8%，非裔上升到15.5%，拉丁裔占12.6%，但是，女性過半占錄取人數的54.2%。

耶魯大學今年新生錄取率歷史新低。（學生提供）

耶魯大學 （Yale）今年有5萬15人申請，錄取了其中的2234人，錄取率4.47%。今年的申請人數比去年成長7%，創下耶魯大學的新紀錄。

今年賓州大學（Penn）收到約5萬5000份申請，比兩年前增加近1萬5000 人；錄取了2400人，占4.4%。布朗大學今年有5萬649人申請，同比增長9%，錄取2546人，占5.03%。達特茅斯學院（Dartmouth）收到2萬8336份申請，比去年創紀錄的總數少了21份，但比兩年前高出33%。今年錄取1767人，錄取率6.2％。

但並非所有常春藤 大學都公布了招生數據。哥倫比亞大學（Columbia University）、普林斯頓大學（Princeton University）及康乃爾大學（Cornell University）沒有公布招生人數，部分原因是校方認為錄取率太低，可能會對以後的申請者有負面影響。但是，部分補習學校透過其他管道拿到了相關數據。

招生官員說，今年頂尖大學申請人數飆升，因為疫情大流行，每所常春藤大學以及其它名校都將傳統的標準化考試改為可選擇性。因此，鼓勵了更多學生以頂尖大學為目標。

哈佛大學招生和財務援助辦公室主任菲茨西蒙斯 (William R. Fitzsimmons) 讚揚說，今年的新生在各方面都非常出色，除了在申請文件中提供的學術和課外成就之外，他們在大流行和經濟挑戰時期，也為他們的家庭、學校和社區做出許多貢獻。

此外，常春藤聯盟之外的頂級名校，今年錄取率也創新低，例如，麻省理工學院（MIT）3.96%，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）6.48%， Rice大學8.56%，紐約大學（NYU）12.2%，史丹福（Stanford University）沒有公布錄取數據。