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加州大學尚未公布錄取數據 網傳皆民間版本

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯加大UCLA今年申請人數最多，重返美國最受歡迎大學地位。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯加大UCLA今年申請人數最多，重返美國最受歡迎大學地位。（記者丁曙／攝影）

進入2022年4月，各地大學都已發榜完畢，常春藤聯盟大學（IVY Universities）在3月底4月初陸續公布了申請人數、錄取人數和錄取率。然而，美國最大規模、擁有九個校區的公立加州大學（The University of California）卻遲遲沒有公布錄取人數和錄取率，雖然某些補習學校網站公布了加州大學的錄取人數和比例，但是校方聲明仍在作業中，要到夏季才會完成統計。

今年加州大學申請人數攀升至154年歷史上的最高紀錄，加州大學2月24日宣布，其校園在2022年秋季收到創紀錄的申請數量，突顯了加州大學作為世界上最受歡迎的高等教育系統之一的地位。最突出的是洛杉磯加州大學（UCLA），新生申請總數約為14萬9700 人，比去年增加約1萬人，再次成為全美申請人數最多的四年制大學。

據升學輔導網站JiLearners.com介紹，加州大學2022年（2026畢業）錄取率，最有競爭力的三所學校分別是洛杉磯加大（UCLA；14.4%）、柏克萊加大（UC Berkeley；17.5%）和爾灣加大（UC Irvine；29.9%）。然而，坊間公布的數據遭到了加大校方否認。

加州大學總校長辦公室（UCOP）公關策略專家Joanna McWilliams向本報指出，最新的招生申請信息已經公開，但是，2022 年秋季招生過程正在進行中，數據要到夏季才能最終確定和提供，目前可以提供的只有2022年秋季申請人數的信息。

UCLA 策略公關（Strategic Communications）專家Ricardo Vazquez向本報表示，目前還沒有關於2022 年秋季入學的數據可以分享。因為所有九所加州大學校區，都要向加州大學總校長辦公室 (UCOP) 報告各自的招生數據，最後由總校長辦公室總其成，代表加州大學系統協調發布錄取人數和錄取率，時間在今年下半年。

因此，根據校方說法，加州大學目前尚未公布錄取人數和錄取率，坊間補習學校或專家公布的加州大學錄取人數、錄取率及平均GPA成績，並不代表校方，家長和學生只能作為參考，官方錄取數據要等到下半年才會公布。

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