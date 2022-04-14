洛縣警局成立亞裔顧問委員會 華裔任主席

警長維拉紐瓦（中）成立洛杉磯縣警局亞裔顧問委員會，蘇王秀蘭（前排右二，穿粉紅外套）任主席。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 縣警察局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）和核桃 市前市長蘇王秀蘭（Mary Su）13日聯合召開新聞發布會，宣布成立洛縣警局亞裔 顧問委員會，加強警民聯繫，提升和改善亞裔社區的安全，保護亞裔不受歧視，加強雙方溝通、合作與交流，並且呼籲民眾「見疑即報」（See something，Say something），確保洛杉磯地區的亞裔民眾生活在一個安全的社區裡，得以安居樂業。

警長維拉紐瓦（左二）同洛縣警局亞裔顧問委員會主席蘇王秀蘭（中）和顧問莊佩源（右三）交談。（記者丁曙／攝影）

記者會在洛縣警局總部會議室舉行，維拉紐瓦指出，成立亞裔顧問委員會，旨在建立一座橋梁，加緊警局和社區的聯繫，可讓警方即時聽見亞裔的聲音。顧委會可以是一個框架，確定警局和亞裔的合作關係。顧委會的成員來自中、韓、印、泰、越等亞裔族群和不同階層，他們不僅可以向警局傳達社區聲音和報告發生的事件，同時也會向社區傳達警局治安要求和注意事項，這種交流是雙向的。

洛杉磯縣警長維拉紐瓦稱，成立警局亞裔顧問委員會同社區建立溝通橋樑。（記者丁曙／攝影）

維拉紐瓦指出，自從新冠疫情爆發後，亞裔成為仇恨犯罪攻擊的目標，受到警局重視，採取措施應對，確保亞裔安全。另一方面，針對當前跟蹤搶劫富人的犯案趨勢，由於少數亞裔有出門帶現金、佩珠寶、穿名牌、開豪車的習慣，也容易成為罪犯下手目標。因此，在公共場合不宜炫富，避免成為犯罪目標。

核桃市前市長蘇王秀蘭擔任亞裔顧問委員會主席，她指出，自從新冠疫情爆發以來，在洛杉磯和美國各地，針對亞裔社區成為仇恨攻擊和種族歧視等犯罪事件層出不窮，特別是去年3月在亞特蘭大郊區發生大規模槍擊案，三個亞裔擁有的美容和護理商家受到攻擊，導致八人死亡，其中包括六名亞裔女性。亞裔成為一個特定的攻擊目標，當前必須受到警方重點保護。恢復洛縣警局亞裔顧問委員會是當前形勢的需要，新的顧問委員會將同警長保持密切互動，定期開會，將社區關心的治安議題提上議程討論，解決迫切的需求和危機，有效改善社區治安和安撫民心。

美國最大規模的洛杉磯縣警察局恢復建立亞裔顧問委員會。（記者丁曙／攝影）

洛縣警局社區服務處主任John Burcher表示，亞裔顧委會成立後，維拉紐瓦局長或代表未來每月同顧委會召開一次會議，交流信息，聽取建議，同時也向顧委會報告洛杉磯地區治安動態和犯罪新趨勢，告誡亞裔注意事項和應對措施。

出席記者會的社區代表有：中華會館主席鄺松齡、大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇、美國華人華僑聯合總會會長蔡成華、越柬寮主席李宏良、社區安全人人有責（TACF) 協會共同主席管毅秀、羅省中華總商會主席莊佩源、東聖蓋博區國際大使命教會主任牧師陳嘉正牧師，核桃學區華裔家長會副會長趙宏、華興保險總裁張國興、核桃高中學生代表Nathan Yang，和鑽石巴高中學生Daniel Hou，以及華埠服務中心代表等，還有來自菲律賓、韓國、印度、巴基斯坦社區，以及伊斯蘭教中心等代表。

他們在會上發言表示，社區治安，人人有責。仇亞犯罪、街頭犯案、入戶盜竊、商店搶劫、遊民氾濫、秩序混亂等，單憑警力是不夠的，民眾應當助一臂之力，即時報案，反映情況，也就是警方一貫倡導的「見疑即報」（See something，Say something），只有警民聯手，才能有效提升社區治安。