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南加店主開槍趕小偷 誤傷9歲女童

記者邵敏／聖伯納汀諾綜合報導
九歲受傷女孩手臂中彈，目前情況良好。（KTLA5）
九歲受傷女孩手臂中彈，目前情況良好。（KTLA5）

南加聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）4月12日發生一起槍擊事件，商場內一名店主在驅趕小偷時，向對方開槍射擊，卻不幸擊中一名九歲女孩。案發後，這名店主逃離現場，當晚被警方抓捕，受傷女孩目前正在治療中。

勝利谷警方表示，被指控在Victor Valley購物中心槍殺九歲女孩的嫌疑人已被拘留，被證實是20歲的 Marqel Cockrell，他是Sole Addicts店的共同所有人。

據警方稱，案發在12日（周二）下午6時30分左右，店主Cockrell正在將兩名入店行竊者趕出他的商店，並向小偷開了多槍，但一名九歲女孩不幸在現場被擊中。

勝利谷4月12日發生槍擊事件，店主向小偷開槍射擊時，不幸擊中一名九歲女孩。（KT...
勝利谷4月12日發生槍擊事件，店主向小偷開槍射擊時，不幸擊中一名九歲女孩。（KTLA5）

槍擊事件發生後，Cockrell逃離現場，當晚9時左右被內華達州公路巡警局（Nevada Highway Patrol）發現。警方稱，嫌疑人已被克拉克縣(Clark County)監獄以可引渡的逮捕令逮捕，罪名是謀殺未遂，保釋金為100萬。

案發後，九歲受傷女孩在現場接受治療，後被送往Loma Linda大學醫療中心。女孩的阿姨Crystal Moraga表示，女孩手臂中彈，目前情況良好。

任何知情此案信息的人請致電760-241-2911 聯繫警局，或致電760-956-5001 聯繫警長調度處。

槍擊 監獄 南加

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