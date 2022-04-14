喜瑞都公投6提案 僅任期制未過關

喜瑞都 12日舉行2022年地方選舉，六項提案包括市議員任期設限或終身制、市府公務員聘用任賢不避親，或廣納公民參與等支持和反對意見的角逐。目前初步統計結果為，五項提案獲得通過，唯一被否決的是取消市議員任期設限的提案。

D提案，是否應修訂喜瑞都市憲章，以刪除或修訂基於取代和搶佔州法律的規定，透過使用通用人稱代詞來促進包容性，透過消除過時商業做法並糾正語法、標點符號和拼寫錯誤，來提高全市範圍的營運效率？3577票贊成，1550票反對。

E提案，是否應修訂喜瑞都憲章，新增609條，禁止市長、市議員或市府執行長雇傭或任命，任何透過血親或婚姻的三等親以內的親戚擔任市府員工或公職？4751票贊成，572票反對。

F提案，是否應修訂喜瑞都憲章第400條，取消當前對市議員任期的限制？1085票贊成，4059票反對。

G提案，如果另一項與任期限制有關的競爭性投票 ，讓議案得到選民對爭議性投票議案的簡單多數票的肯定批准，是否不應該對喜瑞都市憲章第400條進行實質性修改，這將保留目前對市議員任期的限制？3290票贊成，1697票反對。

H提案，是否應該修訂喜瑞都憲章400條，以修改當前對市議員任期的限制，在2022年4月12日之後，已擔任兩個四年任期的議員，無論是否連續任職，都沒有資格在第二個四年任期結束後被選舉或任命為市議員？3353票贊成，1831票反對。

I提案，是否修訂喜瑞都憲章第400條，以修改當前對市議員任期的限制，以便在2022年4月12日之後，已任職三個四年任期的議員，無論是連續任職，都沒有資格在第三個四年任期結束之後被選舉或任命為市議員？2623票贊成，2396票反對。