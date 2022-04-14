我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

喜瑞都公投6提案 僅任期制未過關

記者楊青／喜瑞都市報導

喜瑞都12日舉行2022年地方選舉，六項提案包括市議員任期設限或終身制、市府公務員聘用任賢不避親，或廣納公民參與等支持和反對意見的角逐。目前初步統計結果為，五項提案獲得通過，唯一被否決的是取消市議員任期設限的提案。

D提案，是否應修訂喜瑞都市憲章，以刪除或修訂基於取代和搶佔州法律的規定，透過使用通用人稱代詞來促進包容性，透過消除過時商業做法並糾正語法、標點符號和拼寫錯誤，來提高全市範圍的營運效率？3577票贊成，1550票反對。

E提案，是否應修訂喜瑞都憲章，新增609條，禁止市長、市議員或市府執行長雇傭或任命，任何透過血親或婚姻的三等親以內的親戚擔任市府員工或公職？4751票贊成，572票反對。

F提案，是否應修訂喜瑞都憲章第400條，取消當前對市議員任期的限制？1085票贊成，4059票反對。

G提案，如果另一項與任期限制有關的競爭性投票，讓議案得到選民對爭議性投票議案的簡單多數票的肯定批准，是否不應該對喜瑞都市憲章第400條進行實質性修改，這將保留目前對市議員任期的限制？3290票贊成，1697票反對。

H提案，是否應該修訂喜瑞都憲章400條，以修改當前對市議員任期的限制，在2022年4月12日之後，已擔任兩個四年任期的議員，無論是否連續任職，都沒有資格在第二個四年任期結束後被選舉或任命為市議員？3353票贊成，1831票反對。

I提案，是否修訂喜瑞都憲章第400條，以修改當前對市議員任期的限制，以便在2022年4月12日之後，已任職三個四年任期的議員，無論是連續任職，都沒有資格在第三個四年任期結束之後被選舉或任命為市議員？2623票贊成，2396票反對。

喜瑞都 投票

上一則

好康報你知／海鷗超市

下一則

LAX機場 去年全球第5繁忙

延伸閱讀

加州2035年禁售燃油車 政府提零排放車時間表

加州2035年禁售燃油車 政府提零排放車時間表
喜瑞都地方選舉初步顯示華裔候選人暫居第三

喜瑞都地方選舉初步顯示華裔候選人暫居第三
馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅
新屋安裝電動車充電座 馬州喬郡或明年落實

新屋安裝電動車充電座 馬州喬郡或明年落實
住房代金券提案 霍楚否決

住房代金券提案 霍楚否決
民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革

民主黨用鮮血 實驗加州減刑改革

熱門新聞

南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫