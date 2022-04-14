喜瑞都市議員選舉 黃正芬暫居第3

華裔黃正芬（Jennifer Hong）位居第三。（本報檔案照）

喜瑞都 地方選舉12日舉行，初步統計數字13日出爐，在七名市議員競選人中，華裔 黃正芬（Jennifer Hong）暫時位居第三，與排名第二相差200多票，得票前兩名者當選，目前仍有部分選票尚未清點統計、核實，最後結果預計要到19日才會公佈。

根據喜市書記處12日晚初步統計，七位市議員競選人的得票分別為：Frank Aurelio Yokoyama，2437票，第一；Lynda Johnson，2242票，第二；黃正芬，2007票，第三；Ernie Nishl，1846票，第四；Sam Desai，553票，第五；Rocky Pavone，381票，第六；Patricia Murray，304票，第七。

Frank Aurelio Yokoyama是現任市議員，在4月12日的市議員改選暫時領先群雄。（喜瑞都市官網）

2017年首次當選的現任日裔市議員Frank Aurelio Yokoyama此次尋求連任，這位早年畢業於哈佛法學院和伯克萊加大商學院的律師和房地產經紀人，在其競選自我介紹中表示，任職期間提供了透明、合乎道德和財務負責的兩黨領導力，為喜市帶來了4591盞LED路燈，疫情期間常規性為喜瑞都高中提供免費檢測，連續五年核准平衡預算。

暫時獲第二高票的Lynda Johnson為洛杉磯警局局長維拉紐瓦的社區代表（Field Deputy），自1971年以來一直居住喜瑞都，曾任喜瑞都青年教練、家長志工、三屆喜瑞都高中家長教師學生協會（PTSA）主席和ABC聯合學區教委會委員。

選前呼聲甚高的華裔小企業主黃正芬目前得票暫居第三。她表示，此次選舉準備多時，本來確實很有信心，但此次選戰也讓她看到華人 社區的分裂，與別的族裔的團結相比，相當痛心。一是華人不支持華人，二是華人投票率不高，三是一些華人認爲候選人已呼聲很高，不差自己一票而掉以輕心，都與目前的初步統計數字密不可分。

不過黃正芬對預計一周後開出來的最後選舉結果還是抱有希望。她說，好朋友丁言愉當年競選聖蓋博市議員，也是在開票出來相差200多票的情況下重新點票，結果後來居上，反敗爲勝。所以不到最後，她不輕言失敗。