洛港火車撞軍艦 駕駛恐襲判3年

駕駛開火車撞軍艦，判刑三年。（ABC）

美國海軍醫療船慈悲號（Mercy）2020年初，因應新冠疫情 導致的醫院病床緊繃，因此進駐洛杉磯港 應急。火車駕駛員Eduardo Moreno，卻在3月31日開著火車頭機關車高速衝向軍艦，聲稱要阻止聯邦政府 即將「接管」防疫事務的陰謀。他去年認罪後、今年4月13日宣判，得為恐怖攻擊行動入監三年。

現年46歲的Eduardo Moreno當時不顧一切地駕駛機關車頭，以高速衝向軍艦。當場目擊的加州公路巡警表示，車頭速度極高，衝過軌道終端的混凝土擋牆後，還撞倒兩道圍籬，直接駛過停車場，最後在另一道圍籬才停了下來。醫療船慈悲號並未受損，但是車頭傾瀉了大量的有毒燃料，導致必須緊急清理。

Eduardo Moreno最後試圖逃離現場，但巡警最後逮住了他。Eduardo Moreno當下滿口渾話，宣稱「你們只有一次機會！」「全世界都在看，我必須如此，因為人們不知道這裡到底在搞什麼鬼！」但是他的義舉會引來大批媒體，「現在大家都會知道慈悲號的陰謀！」

在面對聯邦調查局（FBI）的偵訊時，Eduardo Moreno聲稱他是故意讓車頭衝出軌道的，因為他要喚醒全民的危機意識，慈悲號進駐動機絕不單純，完全不是官方所稱的病床不足，而是聯邦政府假借新冠疫情準備實施軍政統治。

Eduardo Moreno雖然宣稱他是獨自犯案，而且是一時義憤填膺，但還是承認他是故意導致車頭衝出軌道。洛杉磯港警方調閱了駕駛室與外部的監視畫面，發現車頭當時以極高速度衝過多道阻礙物，並且非常逼近載有乘客的三輛車。