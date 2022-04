加州「廢除死亡稅法案」 華人籲簽名支持

華人呼籲簽名支持「廢除死亡稅法案」。(義工提供)

加州 在2020年以通過第19號提案,收緊父母轉讓物業給子女的優惠。部分華人認為該法案恐導致兒孫在繼承房產後負擔暴增,希望能夠推翻該法案,最近正在各地擺攤、徵集簽名。

反對19號提案的陣營,去年底開始發起請願簽名運動 (petition),提議廢除對於繼承房產的重新估價。簽名運動稱為「廢除死亡稅法案」(Repeal the Death Tax Act),由在沙加緬度的保護加州納稅人利益團體Howard Jarvis Taxpayers Association推動。義工必須在4月15日前必須收到150萬加州選舉人的簽名,才能將這法案列入今年期中選舉,交付公投。

義工桂弘芳(Alice Kwei)表示,19號提案對於孩子繼承父母房子時極大不利,而且她認為當時這部分的宣傳和解釋不多,可能許多人沒有注意到法案的影響。

「以前,兒孫繼承父母的房產時,同時也繼承父母原有的產業稅(property tax)。但19號提案實施後,繼承的房產必須以市價作為產業稅的標準。由於加州房價增值迅速,兒孫繼承時可能會面臨到產業稅增加幾十倍,許多兒孫會因無法負擔龐大的產業稅,而迫使必須出賣父母辛苦一輩子留給他們的房屋。」

桂弘芳舉例,假設父母30年前以10萬元買入房子,產業稅一年或許1000多元;房子現價200萬元,一旦父母過世,兒孫的產業稅一年大約2萬元,漲了20倍。可是加州的中等家庭收入約7萬5000元,許多孩子無法負擔2萬元的產業稅。

她進一步表示,以目前19號提案的規定,除非繼承人在一年內搬入繼承的房屋,而且那棟房屋必須是父母或祖父母原來的自住屋 (primary residence),才能繼續繼承原來產業稅的一部分福利 ,而且超過100萬價值以上的部分不能豁免,仍需要以重新估價後市價的產業稅增收。其他非自住屋完全沒有豁免額,屋主面臨巨大的產業稅。另方面,稅金提高其實也會增加房租,間接將負擔轉移到租客 。租客無法負擔時只好搬離加州。

「這個法案不會廢除當初19號提案中廣受宣傳對於弱勢群體,如山火受害者、殘障者、老人等在加州內搬家仍可保有原來低產業稅的福利。」桂弘芳介紹,法案內容詳情可查詢 hjta.org/RepealTheDeathAct。可是目前簽名遠遠不及150萬,希望大家響應簽名。

簽名方式如下:一、進入網站後按「PICK UP PETITION AT THESE LOCATIONS」,聯絡附近的義工拿表格,或者義工可到住處簽名。二、在網站按「GET THE PETITION BY MAIL」要求表格郵寄到家,填好後4月15日前寄回。