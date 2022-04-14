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亞裔憂影響入籍 最少申請租金援助

記者李雪╱洛杉磯綜合報導
州府在疫情期間給租客提供援助。（記者李雪╱攝影）
州府在疫情期間給租客提供援助。（記者李雪╱攝影）

根據上周發布的一份報告，「在新冠疫情中，加州有色人種租戶的住房不安全仍然存在」，只有25%受到租金困擾的亞裔低收入家庭申請援助，白人租戶的這一比例為48%。在加州所有的種族群體中，亞裔比例最低。

報告還發現，加州申請政府援助的亞裔只有11%獲得援助，白人家庭這一比例約為21%。

洛杉磯加大（UCLA）的社區知識中心主任，也是該研究主要作者Paul M. Ong強調，語言障礙以及缺乏外展和對該項目的教育等問題，仍然是獲得援助的障礙。

「我們從其他項目中了解到的情況，可能也適用於這個項目，那就是存在文化和語言障礙」，Ong說，「在獲取信息、獲得知識和通過申請流程方面，這顯然是一個問題。儘管一些公共機構確實嘗試提供多語言訪問，但通常實施得並不十分有效。」

根據2020年人口普查數據，亞裔人口是美國增長最快的種族群體，其中包括超過2000萬在人口普查中自我認知為「亞裔」的人。超過一半的亞裔、非裔和拉丁裔房客正在努力跟上租金，而白人家庭的這一比例僅為8%。

該報告發布之際，加州立法者已將仍在等待州資助的租戶驅逐保護延長至6月30日。加州已獲得超過50億元聯邦租金援助。報告發現，總體而言在加州，14%有現金拮据情況的租戶拖欠租金，15%則擔心被驅逐。

Ong說，許多移民擔心領取援助金會對移民身份產生負面影響。他補充說，這引發了人們對他們被視為公共負擔或依賴政府的質疑，這是一項拒絕給予移民公民身份的規則。

「我們的許多移民還沒有歸化公民」，Ong說，「雖然公共負擔不一定直接適用，但移民經常擔心被定義或歸類為公共負擔，擔心這會使他們的移民身份面臨風險。」

該報告還發現，拉丁裔申請援助的比例是39%，接受援助的比例是14%，排在第二低。

為加州有色人種社區服務的草根組織InnerCity Struggle的副主任Henry Perez說，讓更多的社區成員參與進來可以解決租金援助方面的一些障礙。

「加州需要與社區中值得信賴的組織合作，這些組織可以在拉丁裔和亞裔社區進行宣傳」，Perez補充道，倡導者最多需要兩個小時來幫助租戶瀏覽申請流程，「需要這種投資才能接觸到這些社區，並真正引導他們完成整個過程。」

加州 亞裔 移民

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