我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

世報升學講座 專家23日講訣竅

【洛杉磯訊】
線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。
線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

世界日報「2022春季升學規畫講座」將於4月23日（周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦，邀請六位教育界專家進行八場演講，將分析最新的大學招生政策趨勢，答疑解惑，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊。

進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程？都可在當天的線上講座聽到專家們解答。

當天八場精彩講座是：下午1點至1點半，由陳肇新博士主講：美國醫療職業選擇及申請策略；1點半至2點，由陳肇新博士主講：醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規畫及申請策略（英文演講）；2點至2點半，Admission Masters總裁Jenny Wheatley主講：如何成為富有競爭力的申請人；2022年錄取學生背後的奧秘（英文演講）；2點半至3點，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講：2022史上「最慘烈」亞裔學生申請季的啟示；3點至3點半，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen主講：高收入家庭，如何規畫得到大學助學金；3點半至4點，豪杰訓練中心創辦人周主任主講：如何成為大學申請真正的贏家；4點至4點半，史坦福領袖教育策畫執行長Angie王主講：輕鬆地跳出配額，成功進入頂尖大學；4點半至5點，由陳肇新博士主講：斯坦福大學，成功錄取的申請策略（英文演講）。

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於下周六（4月23日）下午1時至5時，通過...
世界日報「2022春季升學規劃講座」將於下周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。

教育 亞裔 招生

上一則

美中抗疫慘狀 誰也別笑誰

下一則

亞裔憂影響入籍 最少申請租金援助

延伸閱讀

世界日報8場線上升學規劃講座：美國醫療職業選擇及申請策略

世界日報8場線上升學規劃講座：美國醫療職業選擇及申請策略
2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈

2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈
諷美？中流行病學首席專家：「躺平」是他國無奈選擇

諷美？中流行病學首席專家：「躺平」是他國無奈選擇
中送飛彈給塞爾維亞 專家：與北約國家關係好

中送飛彈給塞爾維亞 專家：與北約國家關係好
南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

教北韓規避制裁 美國加密貨幣專家遭判刑63個月

教北韓規避制裁 美國加密貨幣專家遭判刑63個月

熱門新聞

南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫