疫情租房援助 南加部分地方政府仍受理

聖伯納汀諾市的租金申請網站上還使用亞裔家庭作為宣傳照，吸引亞裔用戶。（網頁截圖）

洛杉磯市的緊急租客援助項目（Emergency Renters Assistance Program）已於4月初關閉。加州 的疫情租金 減免申請也已在4月初關閉。不過南加州還有少數地方政府仍開放受疫情影響的租房援助項目，此外還有法律援助，驅趕保護等仍在實施中。

根據SB 115的規定，加州新冠病毒租金減免計畫的申請門戶在3月31日之後關閉。不過即使關閉後，該計畫將繼續審查和處理所有符合條件的申請。預計所有符合條件的申請，將在6月30日驅逐保護到期截止日前獲得資助。

不過即使援助計畫已經停止接受申請，租客驅逐保護令仍在實施，洛杉磯市將持續至明年4月30日。而加州的「第2179號議會法案」對受新冠病毒經濟影響的租戶的州驅逐保護期限，延長到2022年6月30日。該法案擴大了「加州新冠病毒租戶救濟法」和「新冠病毒租房恢復法」的保護範圍。

加州新冠疫情租金減免計畫已與全州的法律援助組織建立直接聯繫，並將繼續聯繫希望獲得法律援助支持的申請人。州府鼓勵在3月31日前未在網站提交租金減免申請，且需要法律援助的申請人，可訪問lawhelpca.org。

一些原本擁有地方租金援助計畫的城市，也大多於3月底、4月初結束申請，包括長堤市、安那罕等。

不過南加州有一些地方政府仍有租金援助計畫還在開放申請中，例如聖伯納汀諾市府的援助計畫仍可申請，該市提供房東可以申請的援助。該市租金申請網站上還使用亞裔家庭作為宣傳照，民眾可在sbcityrent.com查看詳情並申請。但聖伯納汀諾縣府方面的計畫已經結束了。

河濱縣的緊急租屋計畫也同樣還在開放申請中，可以幫助支付租金和水電費單，符合要求的民眾可在unitedlift.org申請。河濱縣一些城市還有自己的捐助計畫，例如莫雷諾谷（Moreno Valley）。

不過除了疫情緊急援助以外，還有一些別的租金援助。例如聯邦政府的緊急住房券，就可以從洛杉磯縣府處申請，但該券主要幫助無處可住的人，或因遭遇或逃離家暴、拐賣等緊急情況失去住所的人。其他長期援助如Section 8，也可申請。