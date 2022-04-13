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南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

編譯組／綜合報導
南加大校園一景。（本報檔案照）
南加大校園一景。（本報檔案照）

南加大（USC）任職超過20年，61歲的清潔工特里蓋羅斯（Francisca Trigueros），日前因涉嫌偷竊一名學生背包遭停職和逮捕。消息傳出後，許多學生、教職員工紛紛聲援她，要求大學調查這起逮捕事件。他們堅信特里蓋羅斯不會做出偷竊的事情。

洛杉磯時報報導，與特里蓋羅斯有多年情誼的瑞恩斯（Reyes），轉述特里蓋羅斯在事發後第二天，告訴她整個事件始末說，「特里蓋羅斯在3月10日，春假前那個周四打掃一間教室時，發現一個背包，裡面裝著大筆現金。」

瑞恩斯說，特里蓋羅斯試圖將背包交給前台，但當時前台沒人，因此她將背包改放在一個帶鎖的儲藏櫃中。

3月15日，南加大公共安全部官員與她的經理找上特里蓋羅斯，他們看到其背著背包的監控錄像，她接受偵訊，被停職且遭逮捕。她並非南加大僱員，她隸屬Aramark，那是一家與大學簽訂合同的食品公司。該公司不再聘雇她

特里蓋羅斯在該校任職超過20年，擔任打掃浴室、教室、實驗室和辦公室，多年來一直深受學校教職員工與學生信賴。事發後，許多與她相處多年的教職員，對大學的處置感到沮喪。一名教授說，「過去幾十年，我們借她相機、平板電腦和研究設備等，她總會歸還，若真的想犯罪，她可從很多地方下手。」

教職員在聲援特里蓋羅斯公開信中指出，「在被捕時，背包與所有物品仍安全鎖在櫥藏櫃中。」「特里蓋羅斯真誠努力保護學生丟失的財物，然而卻遭解僱。」截至8日，這封信已獲得超過1萬多個簽名。信中呼籲大學恢復特里蓋羅斯僱員身分。

洛杉磯市警局發言人穆尼茲（Kelly Muniz）說，負責調查校園內潛在重罪的洛市警察局探員，檢查相關監控攝影機，確定特里蓋羅斯犯下重罪竊盜罪。

南加大 洛杉磯 警察

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