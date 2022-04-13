郵差屢遇襲 聖塔蒙尼卡1鄰里暫停送信

聖塔蒙尼卡附近多名郵遞員遭到襲擊。（KTLA5）

美國郵政 局(USPS)表示，將暫停洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一處鄰里的郵件投遞服務，原因是多名郵遞員遭到襲擊。

華人張先生是洛縣蒙特利公園市（Monterey Park City）郵政局的工作人員，在聽聞此事後表示震驚，「我從沒有聽說過郵遞員被襲擊的事情。通常郵遞員上門服務都受到尊敬，過年過節居民還會贈送禮物表示感謝，怎麼會有人攻擊郵遞員，我無法理解。」不過張先生也提到，聖塔蒙尼卡被評為加州 最不安全的城市之一，發生這樣的事大概是因為整個地區的治安環境不好導致，「疫情 兩年多來，治安越來越差，很多覺得不可能的事情都會發生。」

聖塔蒙尼卡郵局目前已暫停郵件投遞服務，並告知居民，可前往郵局領取郵件。（KTLA5）

USPS女發言人 Natashi Garvins 表示，在聖塔蒙尼卡第14街1300街區發生三起襲擊事件，涉及三名不同的郵遞員。當地多名郵遞員遭到襲擊，並受到襲擊威脅，但這名襲擊者目前還沒有被找到。

聖塔蒙尼卡警局表示，警方僅收到在第14街1300街區襲擊USPS郵遞員的報案與犯罪報告。警員Erika Aklufi 稱起事件發生在今年1月19日，一名居民當時用掃帚襲擊郵遞員，受害人手臂輕傷，不需要就醫。Aklufi 在一封電子郵件中指出，這名襲擊的居民就住在該地區，警方和遭受襲擊的郵遞員都知道此人。據警方稱，這名郵遞員拒絕就此事件提起訴訟。警方發言人同時表示，「對於其他幾名USPS郵遞員遭受襲擊，我們無法找到更多報案資料。」

美國郵政局聲明，他們知道聖塔蒙尼卡郵局最近遭受的可疑襲擊行為，郵政督察員正在調查這些事件。由於多起襲擊郵遞員事件的發生，聖塔蒙尼卡郵局目前已暫停該地區郵件投遞服務，並告知當地居民，可以前往位於七街（7th Street） 的郵局領取郵件。

一些居民對暫停郵件投遞服務表示不滿。華裔居民Michael Fan說，「這沒有道理，為什麼我必須開車去郵局，支付停車費，去領取本該被投遞的郵件？」有些居民認為，因為某個人的不正當行為，他們都因此受到不公平待遇。Teddy Canner 說，「當然，郵遞員的健康安全是最重要的，我們不希望任何人受到傷害，但如果有一位居民讓社區變得不安全，我認為他應該被趕出社區。」