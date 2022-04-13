我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

洛縣華人區免費看牙洗牙福利 又來了

記者邵敏／洛杉磯報導
多名牙科專家參加義診活動，免費提供各種牙科保健服務。 （記者邵敏／攝影）
多名牙科專家參加義診活動，免費提供各種牙科保健服務。 （記者邵敏／攝影）

本報曾報導杉磯縣華人區免費看牙、洗牙的好福利，多名網友留言諮詢，什麼時候還會有這樣的好機會，現在新福利來了。

階進慈善基金會4月17日將在羅斯密舉辦大型義診活動。圖為3月27日義診。 （記者...
階進慈善基金會4月17日將在羅斯密舉辦大型義診活動。圖為3月27日義診。 （記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）4月17日(周日)在羅斯密市舉辦大型義診活動，除了免費看牙洗牙之外，還有其他多個義診項目，包括家庭科、心臟科、泌尿科、腫瘤科、眼科、中醫等。

義診活動從17日上午9時開始持續到下午4時，地址位於3936 Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770的羅斯密社區中心。現場將有知名牙科醫師免費提供牙科保健服務，包括洗牙、補牙、拔牙；中醫醫療服務包括針灸、推拿等；眼科服務包括檢查眼睛、配眼鏡。前往就診的病人無需任何身分證明，完全免費。

階進慈善基金會在羅斯密市政府的支持下，多次舉辦義診活動。基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，此次義診很特別，除了常規的一些專科外，還特別邀請到多名專業領域的知名醫師參加，其中包括心臟科、泌尿外科醫師、腫瘤科等多名高級顧問。專科醫師的就診需要提前預約，預約醫療服務網站為www.wealthbyhealth.org，或撥打專線1-888-996-9985預約。

腫瘤 福利 洛杉磯

上一則

郵差屢遇襲 聖塔蒙尼卡1鄰里暫停送信

下一則

南加路怒槍殺男童案 兩名被告都不認罪

延伸閱讀

林錦琇牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
華人區「地下賭場」槍擊1死 房東是華裔

華人區「地下賭場」槍擊1死 房東是華裔

世界晚報╱洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是台灣華裔

世界晚報╱洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是台灣華裔
牙痛無健保 義診及時雨…免費洗牙拔牙 無需身分證明

牙痛無健保 義診及時雨…免費洗牙拔牙 無需身分證明
「回饋社會是人生最需要做的」 沈裕明堅持義診幾十年

「回饋社會是人生最需要做的」 沈裕明堅持義診幾十年
階進基金會義診 羅斯密市長力挺：造福弱勢

階進基金會義診 羅斯密市長力挺：造福弱勢

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查