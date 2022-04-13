洛縣華人區免費看牙洗牙福利 又來了

多名牙科專家參加義診活動，免費提供各種牙科保健服務。 （記者邵敏／攝影）

本報曾報導杉磯縣華人區免費看牙、洗牙的好福利 ，多名網友留言諮詢，什麼時候還會有這樣的好機會，現在新福利來了。

階進慈善基金會4月17日將在羅斯密舉辦大型義診活動。圖為3月27日義診。 （記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）4月17日(周日)在羅斯密市舉辦大型義診活動，除了免費看牙洗牙之外，還有其他多個義診項目，包括家庭科、心臟科、泌尿科、腫瘤 科、眼科、中醫等。

義診活動從17日上午9時開始持續到下午4時，地址位於3936 Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770的羅斯密社區中心。現場將有知名牙科醫師免費提供牙科保健服務，包括洗牙、補牙、拔牙；中醫醫療服務包括針灸、推拿等；眼科服務包括檢查眼睛、配眼鏡。前往就診的病人無需任何身分證明，完全免費。

階進慈善基金會在羅斯密市政府的支持下，多次舉辦義診活動。基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，此次義診很特別，除了常規的一些專科外，還特別邀請到多名專業領域的知名醫師參加，其中包括心臟科、泌尿外科醫師、腫瘤科等多名高級顧問。專科醫師的就診需要提前預約，預約醫療服務網站為www.wealthbyhealth.org，或撥打專線1-888-996-9985預約。