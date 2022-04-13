2網紅惡搞過頭 扮黑手黨闖課堂遭南加大提告

Ernest Kanevsky（右，光頭男子）偽裝成邊喝酒邊上課的老師，演出課堂鬧劇，但他的玩笑越開越過份，近日遭到南加大提告。（YouTube截圖）

YouTube 等平台上越來越多惡搞影片，其中包括在洛杉磯 市Echo Park撞爛一台Tesla的發燒影片。但兩名YouTube自媒體人，連續惡搞南加大 （USC）短片雖然幫他們贏得流量，但卻也吃上官司，因為南加大將兩人告上法庭，因為他們的暴亂與威脅行為已經干擾課堂秩序，並使學生遭受心靈傷害。

兩人分別是Ernest Kanevsky與疑似亞裔的Yuguo Bai。他們都不是南加大學生，最近一次胡鬧課堂是在3月29日，分別扮成俄羅斯黑手黨與納粹軍人，闖入正要教授猶太大屠殺的課堂，最後導致學生受驚奔逃。一名學生表示，他就坐在門旁邊，一看他們鬧事就逃，學生亂成一團，有些人被座椅絆倒，其他人則是連筆電與背包都不要了，「顯然對學生構成實質威脅」，南加大的訴狀指出。

兩人目前已遭洛杉磯縣高等法院裁發禁制令，不得再進入南加大或其他校園。南加大另外還提了民事訴訟，要求兩人與其他十數名幫助犯負起責任，賠償精神損失與其他附帶費用，初審訂於4月28日。校方表示，禁制令的頒布，意味著到校上課的安全獲得保障，但是法院也得立下先例，嚇阻對其他高等院校的惡搞行為。

Ernest Kanevsky在YouTube設立的頻道有11萬多人訂閱，總觀看次數為838萬次，內容全是在校園、餐廳的惡搞過程。其中一支70萬觀看次數的影片，正是他模仿俄國黑道，邊喝酒邊上課（見圖）。

另外，根據南加大訴狀，Ernest Kanevsky去年9月夥同一人惡搞物理課堂，教授如何「造成物理傷害」；11月又與Yuguo Bai偽裝成「魷魚遊戲」的主角，上演綁架秀，Yuguo Bai還大喊，「如果他抓到我，我全家會死光光！」