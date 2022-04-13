亞凱迪亞市新選區地圖 不利兩華人市議員參選

115地圖在市府網站（ ArcadiaCA.gov/redistricting ）上供民眾了解。（市府網站）

亞市選區重畫火藥味十足！亞凱迪亞 （Arcadia）市府11日召開特別會議討論選區地圖，最終以3：2的結果選定由市議員April Verlato提交的115號地圖。這意味著戴守真住址的第三選區，將歸到另一位華裔 市議員鄭博仁的第四選區。不過上有政策，下有對策，戴守真表示，只要法院裁定他有繼續選舉的資格，他不排除搬到新的第三選區去。

亞市議會日前選出六張選區地圖，其中包括公共地圖103、110和111，及三個由市議員April Verlato 提交的地圖（地圖114-116）。隨後副市長鄭博仁又提交了兩張地圖（地圖117和118) 供市議會審議。April Verlato日前又將115地圖再次修改提交。關於這些地圖在市議會已討論多次，但都因為第五選區市議員缺席而一直僵持在2：2的狀態。日前因為指名Michael Danielson暫任第五選區市議員，所以最終以3：2完成了對最終選區地圖的投票 。

115號地圖影響最大的是亞市兩名華裔市議員，新的地圖將戴守真現在住址的第三選區區域歸到鄭博仁的第四選區，這意味著如果戴守真要參選也要等到2024年才能參選，且兩人中只能有一個人參選。

不過現場也有華權會代表發言表示這樣的畫分有問題，新的地圖畫分，導致本來可以在今年底投票選舉的2920名第三選區選民，要等到2024年才能投票，因此不排除會以此訴訟亞市市府的可能性。

戴守真則表現的比較淡定，他說，雖然他現在的住址被歸到第四選區，但不代表他不能搬家到新的第三選區去。他現在主要是等法官裁定，他是否能再次參加選舉，如果能，他依然可以在11月代表第三選區競選。

同時新的選區地圖也影響原定第五選區市議員候選人王愛琳，新的地圖把她現有地址歸到了第一選區。而第一選區現任市議員Tom Beck今年任期結束，目前還沒有華人候選人出來。王愛琳表示，要等4月17日才會最終確定地圖。不過她其實早有心理準備，現在選區塵埃落地，反而讓她更有信心和踏實的去掃街拜票。不管是代表哪個選區，她的意願都是為亞市發聲，和其他市議員一起把亞市做的更好。參選意願一旦決定，就不會動搖。